Merries in de sport: Ratina Z

De naam Ratina Z (Ramiro Z x Almé) doet bij menig springpaard kenner een belletje rinkelen. Ook wel beschouwd als merrie van de eeuw, heeft de pittige merrie een stempel gedrukt op de moderne springsport. Niet alleen was ze een sensatie om te aanschouwen in de wedstrijdring, ook staat ze te boek als moeder van topvererver en sportpaard Comme il Faut (v. Cornet Obolensky).

Uit één van de eerste jaargangen van Ramiro Z komt ook direct zijn meest succesvolle nakomeling, Ratina Z. De merrie begon haar carrière onder het zadel van Piet Raijkmakers, met wie ze een vaste waarde voor het Nederlandse team vormden. Tijdens de Olympische Spelen van Barcelona behaalde het duo individueel een zilveren medaille en een gouden medaille met het Nederlandse team. Na de verkoop naar Duitsland nam Ludger Beerbaum de teugels van Ratina Z over. De merrie maakte het haar ruiter in het begin niet makkelijk. Ze kwam als Olympisch zilverenmedaillewinnaar naar de stallen van Ludger Beerbaum maar het kostte hem tijd een combinatie te vormen met de merrie. Eenmaal op dezelfde lijn als haar ruiter begonnen ze aan een immense zegereeks. Dit werd bekroond met onder andere een gouden teammedaille op de Olympische spelen van 1996, Europees Kampioen in 1997, een eerste plaats in de Wereldbekerfinale en een overwinning in de prestigieuze Grand Prix van Aachen.

Succesvolle merrielijn

Genetisch gezien is het talent van Ratina Z terug te zien in de merrielijn. Grootmoeder Heureka Z (v. Ganeff) heeft zelf op het hoogste niveau gepresteerd en bracht naast de goedgekeurde Goliath Z (v. Graf Gotthard) ook de stempelhengst Ahorn Z (v.Almé). Moeder van Ratina, Argentina Z, heeft zelf niet in de sport gelopen. De merrie bewees haar waarde als fokmerrie door naast Ratina ook het Grand Prix paard Renommee Z en de goedgekeurde hengsten Rebel I, II en III te produceren. Stuk voor stuk nakomelingen van Ramiro Z.

Nakomelingen Ratina Z

In 1999 nam Ratina Z afscheid van de sport en werd ingezet voor de fokkerij op stoeterij Zangersheide. Ratina werd in 1987 al gekruist met haar volle-broer Rebel Z wat resulteerde in de goedgekeurde hengst Rex Z. De hengst heeft zelf op het 1.50 niveau gelopen en staat te boek als vader van Harry Smolders’s voormalige toppaard Regina Z. Ook Ratina’s dochter Calipa Z (v. Cor de la bryere) bracht Grand Prix paarden met onder andere Sterrehof’s Cayetano Z (v.Caretano Z). In 2000 bracht Ratina Z via embryotransplantatie de goedgekeurde hengsten Treasure Z (v. Dollar de la Pierre) en Crown Z (v. Carthago), beide hengsten die op Grand Prix niveau presteerden.

Comme il Faut

In 2005 werd Comme il Faut geboren. Dit keer niet door middel van embryotransplantatie, en de Cornet Obolensky-zoon werd opgevoed door Ratina zelf. Comme il Faut vormt momenteel een succesvolle combinatie met Marcus Ehning met meerdere overwinningen in 5* Grand Prix’s. Comme il Faut’s nakomelingen laten ook van zich horen en beginnen door te breken op het hoogste niveau. De populaire hengst staat ook al te boek als vader van meerdere goedgekeurde hengsten. Zo lijkt de Cornet Obolensky- zoon het stokje over te nemen van zijn fenomenale moeder.

Bron: thehorsemagazine