Moeder van wereldkampioen Sezuan Bøgegårdens Don Romina overleden

Op negentienjarige leeftijd is Bøgegårdens Don Romina veel te jong overleden. De dochter van Blue Hors Don Schufro verwierf bekendheid als moeder van drievoudig wereldkampioen jonge paarden, Sezuan. Don Romina werd in 2006 door het Deense stamboek uitgeroepen tot Dressuurmerrie van het Jaar.

Bøgegårdens Don Romina werd in 2003 geboren bij de familie Schmidt op Bøgegården in Bolderslev en werd als driejarige verkocht aan Marianne en Andreas Helgstrand. Kort daarna kreeg ze de fokkersmedaille in goud op de DWB Elite Show en de titel Dressuurmerrie van het Jaar.

Te duur

De merrie kreeg haar eerste nakomeling bij Helgstrand en haar tweede bij Linette Jæger voordat ze werd verkocht aan Mogens Pedersen, die samen met Eva Götzsche Straight Horse Stud runt. Na haar eerste twee nakomelingen heeft Bøgegården’s Don Romina elf nakomelingen gekregen bij Straight Horse in Allerød. Toen Straight Horse haar kocht, liep Sezuan van Blue Hors Zack (gefokt door Linette Jæger) aan haar zijde. Er werd hen aangeboden het veulen te kopen voor 50.000 DKK (ruim 6700 euro), maar ze vonden de merrie al te duur. Sezuan groeide uit tot een internationaal erkende fokhengst en hij was de eerste die het WK voor jonge dressuurpaarden drie maal op rij won.

Don Tamino

Don Romina’s eerste veulen bij Straight Horse is Don Tamino, die afstamt van Totilas. Don Tamino heeft deelgenomen aan het WK als zes- en zevenjarige. Onder de Zwitserse amazone Philine Brunner loopt hij Grand Prix.

Zes kinderen van Blue Hors Zack

Zes van Don Romina’s nakomelingen zijn in combinatie met Blue Hors Zack, en zij zijn ook de bekendste. Naast Sezuan zijn dat de twee zusjes, Straight Horse Ascenzione en Straight Horse Sezuanna, via embryotransplantatie geboren. Ascenzione kreeg de fokkersmedaille in zilver en was WK-finalist als vijfjarige met Victoria Vallentin en als zesjarige met Helen Langehanenberg. Onder Langehanenberg won ze de Nürnberger Burg Pokal.

Sezuanna ook Dressuurmerrie van het Jaar

Sezuanna ontving de gouden fokkersmedaille en won net als haar moeder de titel dressuurmerrie van het jaar. Haar sportieve toekomst is in handen van Imke Schellekens-Bartels. Ze leverde de goedgekeurde hengst Straight Horse Finest Hour (v. Franklin).

Zonate neemt stokje over

Het broertje Straight Horse Don Zuan uit 2014 begon sterk onder Catrine Dufour met een vierde plaats in de kampioenschappen voor jonge paarden. Don Zuan is nu Grand Prix onder de Duitse U25-ruiter Sophie Reef. De laatste Blue Hors Zack-dochter van Bøgegårdens Don Romina is de bronzen medaillemerrie Straight Horse Zonate, die op de stoeterij is. Via embryotransplantatie wordt zij in het fokprogramma van de stoeterij opgenomen.

