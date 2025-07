NRPS regio West: Opnieuw dochter van oud-nationaal kampioen Kalista de beste

Op de wat kleinere NRPS-keuring van de regio West is de driejarige Dushi (Don Joe x Nespresso) van fokker Pauline van Nispen-Knols gehuldigd als kampioen van de dressuurmerries. In 2022 werd haar halfzus Gwen kampioen van deze regio.

De moeder van dressuurkampioen Dushi is de Nespresso-dochter Kalista. De oud-nationaal kampioene leverde drie jaar geleden al eens de kampioen van regio West: Gwen (v. Gladiator). Met Dushi bewees Kalista opnieuw haar waarde als fokmerrie. Dushi viel op met haar exterieur, maar liet ook zien goed te kunnen bewegen.

Reservekampioen werd de zevenjarige Nondeju van Nieuwland (Rousseau x Don Primero) van Familie Zandvliet-Gans. Ook de zevenjarige Lichte Tour-dressuurmerrie Nuance van Nieuwland (Glamourdale x OO Seven) kreeg het sterpredicaat.

Twee keer Cassanova du Bois

Bij de dressuurpony’s tekende Cassanova du Bois voor het vaderschap van zowel de kampioen als de reservekampioen. Cartier du Bois (mv. Deinhard B, fokker Marjolein van den Bosch) kreeg de sjerp omgehangen, de reservetitel ging naar Aroshoeve’s Bright Light Oriyana (mv. Veenstra’s Promise, fokker M. Jonker) van Olivia Zuiderduin.

Cartier du Bois (Cassanova du Bois x Deinhard B). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Veulens

Op de keuring werd één veulen in de springrichting voorgesteld: de jonge, maar chique, moderne en correcte Meijerijé Ever Boogie Woogie II (Emir R x Grand Slam VDL) van Isis Zijlstra. Bij de dressuurveulens werd de jonge, paar goed ontwikkelde Axl Rose van Nieuwland (Peru’s Armani x Roman Lifestyle) van Annemieke Koning-de Brave kampioen. Tweede werd Isobel van Drakensteyn (Red Viper x Sorento) van Inge Kemp.

Axl Rose van Nieuwland (Peru’s Armani x Roman Lifestyle W). Foto: NRPS/Sandra Nieuwendijk

Ponyveulens

Bij de dressuur ponyveulens werd Laan en Bergs Philou (Keizerskroon Moonlight x Fontaine TN) van Nanouk Tumminaro-Rodenburg aan kop geplaatst. Bij de allround ponyveulens was de in januari geboren Forelock’s Dahabi (Rivers Dancing AS x Del Estero) van Wendy Delvalle de beste. De zeer veel Arabisch bloed voerende Habib’s Feels Like Gold (Fizz Silver Fame x Kunar T ox) van Kaylee Roele werd reservekampioen.

Bron: NRPS