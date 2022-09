Verrichtingsonderzoek NRPS is gestart

Op 31 augustus hebben de springhengsten en de ponyhengsten van het NRPS zich voor het eerst onder het zadel getoond aan de verrichtings- en hengstenkeuringscommissie en een dag later was het de beurt aan de dressuurhengsten.

Aanwezig op de eerste dag waren de springpaarden Daryus van het Poeleind (v. Dominator Z), Chilli v.d. Woestenheide (v. H&M Chilli Willi) en Q-Obri JS (v. Quabri de L’Isle); de allround ingeschreven ponyhengsten Isala’s White Gold (v. Leuns Veld’s Winston jr), Cocacola (v. Colenhage’s Purioso) en Kanjer; en de dressuurponyhengsten Mochyndaear Dragonfly in Amber (v. Double Dutch), Made in Holland ACB (v. FS Mr Right) en Monaco WNE (v. FS Mr Right).

Op de startlijst stond ook Connawara v.d. Woestenheide (v. H&M Chilli Willi) van Danny Schaper, maar Schaper en zijn dochter/ruiter Britt moesten zich afmelden omdat zij zich met hun vijfjarige NRPS-hengst Bokito v.d. Woestenheide (v. Brantzau VDL) hadden geplaatst voor de finale van de Blom Cup.

Allround ponyhengst Cocacola onder het zadel van Jasper van der Vuurt de Vries Fotograaf: Sandra Nieuwendijk Daryus van het Poeleind werd voorgesteld door Boy Peels. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Dressuurhengsten

Een dag later kwamen dertien dressuurhengsten naar Lunteren voor hun eerste beoordeling door de verrichtingscommissie. In groepjes van twee of drie werden deze hengsten onder het zadel voorgesteld door, zoals gebruikelijk, de eigen ruiters.

Aanwezig waren deze keer Next Level (v. Jarville), Willem Normandi (v. For Romance I), King Johnson (v. Blue Hors Kingstin), Fabrizio (v. Ferdinand), Goliath (v. Gladiator), Maximus (v. Millennium), Olivier (v. Blue Hors Kingston), Topgun (v. Glock’s Toto Jr), Dream Up (v. Glock’s Dream Boy), Osborne (v. For Ferrero), I-Star FH (v. Beukenvallei’s Iconic B), The Onyx’s (v. Glock’s Taminiau) en Mercurius ACM (v. Glock’s Dream Boy).

Voor Amber Hage en Mercurius ACM is het momenteel een verschrikkelijk spannende tijd: ze staan eerste reserve voor deelname aan het WK Jonge Dressuurpaarden. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk Dressuurponyhengst Mochyndaear Dragonfly in Amber gereden door Benedek Pachl Fotograaf: Sandra Nieuwendijk Topgun is begin dit jaar ingestroomd via de nakeuring en werd op de Hengstenshow aan de hand uitgeroepen tot kampioen van zijn jaargang. Nu liet hij zich onder het zadel van Emmelie Scholtens voorbeeldig zien. Fotograaf: Sandra Nieuwendijk

Verschillen in africhtingsniveau

Allemaal hebben deze hengsten hun kwaliteiten, maar in het algemeen verschilden ze op dit moment nogal in africhtingsniveau en ervaring. Sommige deden nog erg groen aan, andere deden (voor hun leeftijd) al tamelijk geroutineerd hun werk. Interessant hoe ze zich over een maand bij de tweede beoordeling (12-13 oktober) ontwikkeld zullen hebben.

Kijk voor meer info over de hengsten in de database van het NRPS

Bron: Persbericht