Bijna 16.000 euro gemiddeld voor 54 veulens in Oldenburg

Op de eerste editie van de Oldenburger Open Air Sales, een veiling in de buitenlucht zoals de naam al doet vermoeden, werd een merrie van de KWPN-gefokte Grey Flanell (Gribaldi x Clavecimbel) de topper. Voor 165.000 euro vond de vierjarige merrie een nieuwe eigenaar in Denemarken. De eerste Open Air Sales waren een succes, vooral bij de veulens: de 54 veulens brachten 15.880 euro en vier springgefokte embryo's gingen voor gemiddeld 18.250 euro van de hand.

De gemiddelde prijs voor de 21 rijpaarden lag op 36.238 euro. Twee paarden gingen over de ton heen, twee paarden brachten meer dan 50.000 euro op en de rest werd voor prijzen tussen de 9.000 euro en 36.000 euro verkocht. Met 165.000 euro was de merrie Great Time (Grey Flanell x Hotline x Rohdiamant) de duurste. “Een droommerrie waarvan we zeker nog veel gaan horen”, aldus dressuurpaardenspecialist Thomas Rhinow.



142.000 euro voor duurste springpaard

Het duurste springpaard was met 142.000 euro de vijfjarige ruin Zonic Empire (Zinedine x Corrado I), die met Zinedine ook een KWPN’er als vader heeft. Hij vertrekt naar Zwitserland. Twee andere paarden brachten meer dan 50.000 euro op. 60.000 euro was er voor het springpaard Capitolino (Christian x Lordanos) en 55.000 euro voor de dressuurmerrie Darling (Dantano x Sorento).



Gemiddeld bijna 16.000 euro voor 54 veulens

Als je gemiddelde prijs van de getrainde en doorgereden rijpaarden vergelijkt met die van de veulens, is het toch beter om een veulen te verkopen In Oldenburg werd er gemiddeld 15.880 euro betaald voor de veulens. En dat waren er behoorlijk wat. 54 veulens kwamen onder de hamer. De topper was daarbij een springgefokt veulen: Creed (Chacco-Blue x For Pleasure) bracht 37.000 euro op en gaat voor dat bedrag naar de Verenigde Staten.



Chacco-Blue is goud waard

Dat Chacco-Blue goud waard is, bleek ook bij de vier geveilde embryo’s. De twee geveilde Chacco-Blue embryo’s (respectievelijk uit moeders van Numero Uno en Baloubet du Rouet) brachten beide 20.000 euro op. De twee andere embryo’s in de veiling (van Tangelo van de Zuuthoeve en Diamant de Quidam) brachten met respectievelijk 15.000 euro en 18.000 euro ook flink geld op.

Duurste dressuurveulen van Fürstenball

Bij de dressuurveulens was Farrington (Fürstenball x Romanov) met 36.000 euro de duurste. Met 34.000 euro deed So Sweet (Sezuan’s Donnerhall x Fürst Romancier) daar niet veel voor onder. 33.000 euro was er voor Battlecry (Baron x De Niro).



Governor-veulen voor 25.000 euro naar Nederland

Een veulen werd door Nederlanders gekocht. Het zwarte hengstveulen Gucci World (Governor x Bretton Woods) komt voor 25.000 euro naar Nederland.



Bron: Horses.nl