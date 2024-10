Ontslagen directeur Oldenburger Verband Heiner Kanowski wéér in gelijk gesteld door rechtbank

Begin dit jaar koos de Arbeidsrechtbank Oldenburg in de rechtsstrijd tussen het Oldenburger Verband en Heiner Kanowski partij voor de vorig jaar ontslagen directeur. Het geschil betrof de beëindiging van de arbeidsovereenkomst met Kanowski en een vordering tot schadevergoeding van de vereniging tegen Kanowski van meer dan 200.000 euro. Na de uitspraak koos het Oldenburger Verband ervoor om het vonnis te laten herzien door de regionale arbeidsrechtbank in Hannover, maar ook die hebben Kanowski nu in het gelijk gesteld.

Sinds maart 2023 is Heiner Kanowski met verlof gestuurd door het bestuur van het Oldenburger Verband. Aanleiding voor deze beslissing waren onoverkomelijke meningsverschillen en een verstoorde vertrouwensrelatie tussen het bestuur en de directeur. Kanowski liet het er niet bij zitten en spande een gerechtelijke procedure aan tegen het stamboek. Met succes, want de Oldenburgse Arbeidsrechtbank achtte de vordering van Kanowski gegrond.

Oldenburger Verband verliest

Het bestuur van het Oldenburger Verband ging tegen het vonnis in beroep bij de rechtbank in Hannover, maar ook die heeft de uitspraak van de arbeidsrechter in Oldenburg in eerste aanleg bevestigd. De onmiddellijke beëindiging van Kanowski’s baan bij de Oldenburger Verband in Vechta is daarmee van tafel. De rechtbank heeft ook de schadevergoeding van meer dan 200.000 euro verworpen en een eventuele herziening uitgesloten. Daarnaast moet het stamboek de gerechtskosten betalen.

Bron: Persbericht/ Horses.nl