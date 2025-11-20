Realiteit van de markt keert terug op HK Oldenburg

De markt van dressuurhengsten is in de meest letterlijke betekenis weer op z’n pootjes terecht gekomen. Dat is de conclusie na de eerste van een serie Duitse hengstenkeuringen. Op de kwalitatief goede Oldenburgse hengstenkeuring werd 360.000 euro betaald voor de kampioen, leverden vier hengsten bedragen op tussen de één en twee ton en kwam de gemiddelde prijs van de goedgekeurde dressuurhengsten iets boven de 60.000 euro uit. En daarmee keerde de realiteit terug in een markt die tot voor kort nog vol opgeblazen lucht zat.

De afgelopen tijd zijn enkele grote investeerders om uiteenlopende redenen weggevallen. Blue Hors heeft zijn activiteiten danig teruggeschroefd, Rebecca Gutman van Gestüt Bonhomme is overleden en Helgstrand Dressage houdt zich compleet koest. Helgstrand had in Vechta nul hengsten aan de keuring en kocht er in de veiling nul. Dat was een paar jaar geleden wel anders.

Nederlandse pareltjes geven Oldenburg glans

Nederlandse inzenders wisten de weg naar Vechta dit jaar prima te vinden. Een derde van de deelnemers aan de Oldenburgse hengstenkeuring had Oranje roots. Het Oldenburgse stamboek is zeer actief buiten de landsgrenzen, gaat in het buitenland op pad om veulens te registreren en is ook buiten het kerngebied, dat zich uitstrekt tussen Hamburg en Osnabrück, steeds op zoek naar relaties met enthousiaste fokkers.

Schep domineerde voor het tweede opeenvolgende jaar de springjaargang, maar ook veel Nederlandse inzenders van dressuurhengsten hadden hun hoop op Oldenburg gevestigd. Dat bleek in een aantal gevallen ongegrond; veel hengsten werden niet verkocht.

Egbert Schep prolongeert zijn Oldenburgse titel

Net als bij de dressuurhengsten was de Nederlandse invloed op de hengstenkeuring van Oldenburg International heel groot. Een derde van de hengsten had een Nederlandse fokker/eigenaar. Maar kwalitatief was de Nederlandse invloed nog veel groter, met opnieuw een hoofdrol voor Egbert Schep.

Egbert Schep was dit keer met drie (!) fantastisch gefokte, geweldig springende blikvangers naar Vechta gekomen. En twee daarvan waren rechtstreekse kandidaten voor de titel. Echte complete hengsten, met alles erop en eraan. Met afstammingen om van te watertanden, oogstrelende modellen en perfecte optredens over het hout.

De keuze had maar zo kunnen vallen op de hoogedele oom van de kampioen van vorig jaar, Tristan ES (Candy de Nantuel uit de Cumano x Chellano-merrie Isolde ES, de moeder van Lacosta ES en de stam van USA Today en Cupcake). Maar het werd de door Chris de Gier uit Den Haag gefokte Tomba La Bomba van de Zwethove (Kasanova de la Pomme x Apardi x Cassini II), een echte hengst met een even degelijk als fraai lang gelijnd model, die telkens ruig over het hout ging en fans maakte op de tribune.

