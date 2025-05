Dutch Pony Championship 2025 van start: een editie vol sport, talent en een bijzondere award

De inschrijving voor het Dutch Pony Championship 2025 is geopend. De populaire competitie voor jonge dressuur- en springpony’s zet ook dit jaar in op ontwikkeling, sportiviteit en talentherkenning. Met een vertrouwd jurypanel, mooie wedstrijdlocaties, inzet van drie grote stamboeken én een bijzondere nieuwe prijs in de finales belooft het een veelbelovend seizoen te worden voor de ponyjeugd.

Gericht op opleiding en ervaring voor jonge pony’s

Het Dutch Pony Championship (DPC) richt zich op de sportieve ontwikkeling van 4-, 5- en 6-jarige pony’s in zowel de dressuur als het springen. Het evenement biedt jonge combinaties de kans om in een professionele omgeving wedstrijdervaring op te doen. Daarbij ligt de nadruk niet alleen op het resultaat, maar vooral ook op harmonie, rijdbaarheid en de opleidingsweg van de pony.

Door het kleinschalige en doelgerichte karakter van het kampioenschap is het DPC uitgegroeid tot een serieus platform voor talentvolle combinaties én een mooie etalage voor fokkers en opleiders. De competitie is mede mogelijk gemaakt door de drie bekende pony-stamboeken in Nederland: NWPCS, NRPS en NNFPS.

Fairness centraal in de finales

Een opvallende toevoeging dit seizoen is de introductie van de Fairness Award. Deze prijs wordt tijdens de finales uitgereikt in zowel de dressuur- als springrubrieken, en dat in alle drie de leeftijdscategorieën. De award beloont combinaties die uitblinken in harmonie en sportiviteit, waarbij welzijn en partnerschap met de pony vooropstaan.

De prijs wordt ondersteund door sponsor Rower & Rub en vormt een extra stimulans voor ruiters om niet alleen technisch goed te presteren, maar ook op een eerlijke en verantwoorde manier met hun pony om te gaan.

Jurering in handen van ervaren panel

De beoordeling van de rubrieken ligt opnieuw in handen van een vast en deskundig juryteam:

Bart Bax – KNHS-coach niveau 5, inspecteur KWPN, jurylid tot en met Zware Tour

– KNHS-coach niveau 5, inspecteur KWPN, jurylid tot en met Zware Tour Trudi Houwen – Trainer coach 5, voorzitter NWPCS, actief jurylid voor NWPCS en NRPS

– Trainer coach 5, voorzitter NWPCS, actief jurylid voor NWPCS en NRPS Paulien Alberts – Instructeur niveau 4, jurylid Lichte Tour, kür op muziek en aangepaste sport

Deze juryleden verzorgen ieder twee van de selectiewedstrijden. Daarnaast zijn inmiddels ook een aantal gastjuryleden bevestigd, waaronder Mara de Vries (Asten), Bastiaan de Recht (Wezep), Aniek en Femke de Laat (Heerewaarden) en Kim Alting (Lunteren, 13 augustus).

Dit is de kalender – schrijf je nu in!

De selectiewedstrijden voor de dressuur starten begin juni en lopen door tot eind augustus. De dressuurfinale vindt plaats op 6 september in Lathum. Springcombinaties schrijven zich direct in voor de Jumping DPC op 4 oktober, eveneens in Lathum.

Wedstrijddata dressuurselecties 2025:

7 juni – GP Stables, Asten

26 juni – Mega Welsh Event, Wezep

12 juli – Hengstenstation Van Uytert, Heerewaarden

26 juli – NNFPS-keuring, Lunteren

13 augustus – NRPS-keuring, Lunteren

23 augustus – NWPCS-keuring, Houten

Finale dressuur: 6 september – Lathum

Jumping DPC (finale springen, open inschrijving): 4 oktober – Lathum

Geïnteresseerde combinaties kunnen zich vanaf nu aanmelden voor deelname.

www.dutchponychampionship.nl