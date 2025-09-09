Geronimo Taonga, No Limit WS en Hania’s Xavi RSP winnen finale Dutch Pony Championship

Na de selectiewedstrijden werd afgelopen zaterdag in Lathum de finale van het Dutch Pony Championship verreden. Bij de zesjarigen ging de NRPS-hengst Pronk Stables Geronimo Taonga (v. Golden West) op herhaling. Hij liep onder Stella Johnson naar de topscore van 90 punten. Beste vijfjarige was de door Bo Leijten voorgestelde No Limit WS (v. FS Numero Uno). Bij de vierjarigen stuurde Esmae Niessen Hania’s Xavi RSP (v. Jonkers' Jayden) naar de zege.

Geronimo Tanga prolongeerde zijn titel van vorig jaar, toen won hij bij de vijfjarigen onder Bridget Lock. Met zijn huidige amazone Stella Johnson stond hij in deze finale maar liefst tien punten los van de nummer twee, de merrie CS Horses Charena (v. Nijebert’s Marc). Die liep met Valerie Rademakers naar 80 punten. Als derde volgde de door de Britt Goedhardt gereden D&R Sportpony’s Night Prince (v. Nightfever II).

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen waren de hoogste punten voor No Limit WS (v. FS Numero Uno). Hij kreeg met Bo Leijten 87 punten. Bo Leijten had ook de nummer twee onder het zadel: Perfect Lightfeet (v. Coelenhagen’s Handsome King). Zij kregen van de de jury 86,5 punten. Met 82,5 punten volgde Reality Dream KH (v. Cosmo Callidus NRW), gereden door Fay van den Broek, op de derde plaats.

Vierjarigen

Net als bij de vijfjarigen lagen ook bij de vierjarigen de nummers een en twee dicht bij elkaar. Met 84,5 punten ging de overwinning naar Hania’s Xavi RSP onder Esmae Niessen en met 84 punten volgde de door Maddy Dijkshoorn gereden Mr. Duke (v. Dating AT). Twee pony’s scoorden 81,5 punten waarbij Lincoln van den Hout (v. Sloot’s Sir Thor) met Bo Lejten zich als derde mocht opstellen en Tesla van Equi Center (v. His Royal Badness) met Robby van Bregt vierde werd.

Uitslag

Bron: Horses.nl