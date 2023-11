Ponyhengst Prince of Glory terug in de sport

De inmiddels zestienjarige pony Prince of Glory (v. Prince Perfect) was onder de zusjes Sofie en Cecilie K. Hansen lange tijd een vaste waarde voor het Deense Ponyteam. Afgelopen jaren is hij ingezet in de fokkerij, maar nu dus weer terug in de sport, onder het zadel van de Deense amazone Ingeborg Elizabeth Schou.

Prince of Glory begon zijn carrière in Duitsland, waar hij in 2010 werd goedgekeurd op de Holsteiner Pony Hengstenkeuring. In 2012 verhuisde hij naar Italië, waar hij door Valentina Remold werd opgeleid tot FEI niveau. Samen namen ze in 2014 deel aan de Europese Kampioenschappen. De Deense amazone Sofie K. Hansen nam vervolgens de teugels over en reed in 2017 mee op het EK, waar ze teamzilver wonnen en zesde werden in de Kür op muziek. Toen Sofie te oud werd, nam haar jongere zus Cecilie K. Hansen in 2018 plaats in het zadel en reed hem nog twee jaar op verschillende CDI’s.

Na een aantal jaren afwezigheid is hij nu weer in de ring terug te zien. Ingeborg maakte deel uit van het Deense team op de Europese Kampioenschappen Pony’s in 2023, waar ze teamzilver won met FS Calimero (v. FS Dior De Luxe).

Bron: Horses.nl/ Ridehesten