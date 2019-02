Casago nu ook Selle Français goedgekeurd

De door Tinus van der Bruggen gefokte Casago (Casall x Carthago) is vanaf nu ook erkend voor de Franse fokkerij. Haras de la Chesnaye diende een verzoek tot erkenning in bij Selle Français en dat verzoek werd gehonoreerd. De inmiddels achtjarige Casago, die met zijn eigenaar Piergiorgio Bucci inmiddels internationaal 1,45m geklasseerd is, is nu zowel in Nederland (KWPN), Duitsland (Holstein) als Frankrijk (SF) goedgekeurd.