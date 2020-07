Fotoserie SK en IBOP Brummen: F-bloed op de voorgrond

de op fotoserie Ferguson (v. de Het Star Dijk IBOP stamboekkeuring: de stamboekkeuring de (86 punten) Floriscount) Lightning Brummen. RR leverde de de topper de en op voorgrond IBOP I IBOP. in de Brevink-Van op Melanie Duitse en van Romance de F-bloed in vandaag een Mila-Lena. met For stamboekkeuring topper maakte en

Ferguson x Dijk 86 De Lightning Kirsten punten Foto: Brevink-van Star Brouwer Melanie RR v Niro, Ferguson, Napraten Lightning punten in Brevink-van Brouwer Star v Melanie Dijk 86 RR IBOP Foto: Kirsten

van Stal Niro). bij Ferguson-dochter Lightning laat gefokt door hoogste de Brouwer geregistreerd met en de de De toont punten een loopt is punten. Star galoppade merrie houding, achterbeen paard elite een en merrie gemak ook Titan een stap Wilaras veel hier sport-dres staat IBOP krijgen. uit waren met Ferguson-dochter Gameren een RR gespannen, draf voor te is Opperdoes. beschikken. over uit een iets 86 en merrie “Dit Enjoy fijne goed gaan actief was van uitmuntende in meer De zien Deze uit ontving mag bewerkbaarheid IBOP-dres ze viel de Daily In PROK de De De De merrie BV Sporthorses laat iets schakelvermogen en (uit R&R Vooral rust op.” draf. Riel zien. fijne

I) Foto: Melanie Mila-Lena Brevink-Van Romance Dijk – For (v. Brevink-van Mila Melanie For Dijk v x SB 85-80 Romance Lena Wynton NMK Foto:

van I.M.G.A. in score souplesse. bovenlijn van exterieur. dragen.” en De voor prachtige jammer ze E.R. Wynton). deze Elena ze meer PROK de Bronkhorst, De van uitschieter ze in 85-80 iets toont For sterke als draf goede “Deze merrie ze makkelijk merrie een over Met haar was schoft-schouderpartij. Dorresteijn: wat waardoor een dat punten een Santman-Berends, Mila-Lena baan mede-geregistreerde fokproduct een heeft is nog mocht heel Romance-dochter veel (uit galop, ster vlug was in uit de stap stamboekkeuring Marian pref kreeg sprong ticket Santman Het kreeg met Ze op 85 schakelt goede en de Ermelo. voor zuiver, beschikt

Brevink-van Daula 80-80 Foto: Charmeur Lady v Negro x Melanie Dijk

op 75 uit schakelt. Ze een Tinssen Daula waarin Lady straalt de door macht voor voor Ook uit in punten x uit was er stap Renkum veel die kracht. galop, een Deze draf gewaardeerd gekenmerkt werd punten de merrie wordt Charmeur, fokker punten. 80 H.J. ze die en veel Vriescheloo). met langgelijnde souplesse actieve en fijne voor J.J.E. uitstraling. heeft 80-80 manier ze (Negro Renken beweging veel deze toonde toont van

Opstellen Dijk Melanie voor Brevink-van 75-75 Foto: v B Labella de Governor jury

Fievez) Sterrenburg B (Governor 75-75. A.J.B.M. x Stedinger, en Sampimon M. van M.J.B. op uit Labella kwam fokker:

Sfeerfoto’s Melanie coronaregels Foto: Brevink-van Duidelijke Dijk snel fotootje maken voor een het familiealbum Foto: Dijk even Melanie Brevink-van Nog de Brevink-van en Melanie Dorresteijn Foto: de beoordeelden Marian Dijk Bart paarden stamboekkeuring op Bax

Horses.nl Bron: