SK Regio Tuigpaard Noord: Cizandro-dochter Radora Algemeen Dagkampioen in Exloo

Gisteren vond in Exloo de tweede Stamboekkeuring Regio Noord plaats. Inspecteur Viggon van Beest vormde met Etienne Raeven en Thomas van der Weiden de jury. Zij konden alle driejarigen (8 stuks) alsmede drie van de vijf aangeboden vier t/m zevenjarige merries doorverwijzen naar de CK.

Bij de driejarigen ging het om drie dochters van Kane BFT en van Fantijn, Maximiano I&S, Cizandro, Roy M en Lancelot elk één waarbij de Lancelot Reg. A werd en stamboekwaardig werd bevonden maar aan de aanvullende eisen moet voldoen om in het stamboek te worden ingeschreven. Bij de drie vier t/m zevenjarige doorverwezen merries ging het om dochters van Kane BFT, Lanto HBC en Icellie.

Positieve indruk

Viggon van Beest: ”De dag liet in het algemeen een positieve indruk achter. We zagen tuigtypische modellen met lengte in het lichaam en voldoende stokmaat.”

Radora kampioen

Alle driejarigen mogen dus door, twee mochten er naar de kampioenskeuring, een vast programmaonderdeel op een noordelijke stamboekkeuring. Kampioen werd Radora (Cizandro uit Ladora keur van Ditisem, f. Gert Kamphorst uit Zwartebroek), ger. Derk Noordhuis uit Wijster en Lieke Lueks uit Diever. Viggon: ”Een rassige merrie die goed in het rechthoeksmodel staat en met lengte in de mooi gevormde hals. Het is een merrie met veel uitstraling en een hard fundament. In beweging spreekt ze rondom aan en ze beschikt over takt en balans in haar bewegingen. In het voorbeengebruik mocht ze nog iets royaler.” Ze is een telg uit de bekende Madora-stam van de Gebr. Kimenai waaruit zij diverse concourspaarden fokten maar ook een groot aantal internationale menpaarden. Rijpaardfokker Derk Noordhuis was aanwezig in Exloo en vertelt dat hij altijd al tuigpaardliefhebber was maar dat hij in die fokkerij niet echt inzit wat afstamming en hengstenbestand betreft maar dat hij de hengsten Ditisem en Cizandro wel kent. Geheel naar eigen inzicht kocht hij de tweejarige Radora van Gert Kamphorst en schonk haar vervolgens voor de helft aan Lieke Lueks. Derk Noordhuis: ”Dat heb ik gedaan omdat de jeugd door moet gaan in paarden. Lieke moet de merrie straks maar gaan uitbrengen,” zo besluit Noordhuis zijn verhaal over zijn eerste tuigpaard.

Resatine

Dan mocht ook Resatine (Fantijn uit Vesatine keur preferent van Manno), f/g. Lammert Tel en Linda Boelens uit Een naar de kampioenskeuring en daarmee behoorde zij ook tot de meest opvallende merries op deze keuring evenals alle merries die naar de kampioenskeuring mochten. NMK-merrie Vesatine heeft 63 WP en komt uit een stam die sportpaarden bracht maar ook vele internationale menpaarden. De roots van de hengst Fabricius liggen ook bij deze stam. Viggon: ”Een rassige ,tuigtypische en opwaartsgebouwde merrie die de hals er goed op heeft staan en over veel nek en een lichte hoofd/halsverbinding beschikt. In beweging heeft ze een goede lichaamshouding en een goed zweefmoment. Achter zou ze nog even sterker mogen worden.”

Vier- tot en met zevenjarigen

Bij de vier t/m zevenjarigen werd ten eerste Pederose FS (Kane BFT uit Fiderose elite sport van Patijn), f/g. Freek Saris uit Wesepe uitgenodigd de kampioenskeuring. NMK- Kampioene Fiderose heeft 100 WP en de naam verraadt al dat ze een telg is uit de zo succesvolle Denderose-stam. Pederose heeft 14 WP en wordt momenteel met succes uitgebracht. Viggon: ”Een tuigtypische merrie met een mooi hoofd en een aansprekend front waarbij ze nog even meer halslengte mocht hebben. Ze heeft een hard fundament en een goed achterbeengebruik heeft. Voor zou ze nog even royaler mogen.”

Pebora

Dan mocht zich ook Pebora (Icellie uit Ebora ster van Patijn,f. Harm Jan Veenstra uit Boijl), ger. J.J. de Boer en M.C.R. Boer uit Mantinge presenteren in de kampioenskeuring. Naast een aantal concourspaarden bracht deze stam ook weer divere internationale menpaarden. Viggon: ”Deze merrie staat goed in het rechtshoeksmodel, heeft een lange hals en een goede schoft/schouderpartij. Haar voorbenen staan mooi vooraan onder de massa. Ze zou nog even rassiger kunnen. Ze showde vrij en blij met een goed voorbeengebruik en een goed zweefmoment. Ze zou er nog wat meer in mogen klimmen.”

Alternatieve IBOP

De voorlopige keurmerrie Pylie (Icellie uit Kylie ster van Unieko, f. Harm Jan Veenstra), ger. Johan Smink uit Steenbergen wist de fraaie score van 80 punten te behalen in handen van Harm Jan Veenstra. Zij is momenteel zeer succesvol op de concoursen en heeft 15 WP. Ze zal binnenkort opgaan voor haar tweede IBOP zodat het keurschap in het verschiet lijkt. Pylie is dragend van Cizandro. Met een IBOP van 75 punten kan dat ook zomaar het geval zijn met de voorlopige keurmerrie Pauline (Lanto HBC uit Fuwandra elite sport van Atleet), f/g. H.P. Cazemier uit Bunne en W. Huberts uit Westervelde die door Mart Helmus werd gepresenteerd. De merrie heeft 9 WP.

Bron: KWPN