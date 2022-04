Thuiskeuring regio Groningen levert twee stermerries op

Vrijdag 22 april stonden de thuiskeuringen te Groningen op de planning. Inspecteur Wim Versteeg werd deze dag vergezeld door regiobestuursleden Agaath Timmerman en Theo Sieling, een mooie manier om de lijntjes met de leden kort te houden. Negen paarden werden vandaag opgenomen in het stamboek waarvan twee merries op basis van reeds behaalde sportresultaten ook het ster predikaat ontvingen.

In de dressuurrichting gold dit voor de sport-dr merrie Jealouse-love (De Niro uit Aria elite IBOP-dr prok prestatie v.Oscar) gefokt en geregistreerd bij F.H. Leeuwerke uit Winschoten. Deze 1.69m metende merrie wordt door Callista Leeuwerke in het ZZ-Zwaar uitgebracht. Ze behaalde vandaag 70 punten voor exterieur en op basis van haar sportpredicaat werd haar het sterpredicaat toegekend. Wim Versteeg licht toe: “Dit is een royaal ontwikkelde merrie met een mooie schoft-schouder partij. Het is daarbij een aansprekende merrie die sterk beweegt en vooral opvallend goed stapte.”

Gelderse merrie Jesdieni WL ster

In de fokrichting Gelders Paard werd Jesdieni WL ook ster verklaard. Deze Desperado-dochter uit de moeder van de goedgekeurde Gelderse hengst Mandienio WL (v.Glamourdale) acteert op Z1-niveau met Jelly Pestman. Wim Versteeg: “Deze merrie heeft eveneens haar sport predicaat behaald en kon nu op basis van haar cijfers voor exterieur, stap en draf direct worden opgenomen in het stamboek en ster worden verklaard.”

Nog eens zeven paarden opgenomen

Er werden nog zeven paarden opgenomen in het stamboek, vijf van hen behaalden 70 punten of hoger en dragen vanaf heden het stb-ext predicaat. Zij kunnen zich opwaarderen naar ster wanneer zij met goed gevolg hun bewegings- of springkenmerken tonen op de stamboekkeuring of in een aanlegtest of het sportpredicaat behalen. Eén van de paarden die dit al binnen handbereik heeft is de Z1-dressuur ruin John Jeffrey Johanson.

Bron: KWPN