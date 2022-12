Millennium volgt vader Easy Game op als Trakehner Hengst van het Jaar

Vorig jaar werd Easy Game (Gribaldi x Schwadroneur) op de Trakehner Hengstmarkt in Neumünster gekroond tot Hengst van het Jaar, dit jaar viel die eer ten deel aan zijn zoon Millennium. Met zijn veertien jaar is Millennium in vergelijking met zijn voorgangers nog relatief jong, maar de invloed van de hengst is al enorm groot. Zo leverde hij tot dusver al rond de honderd goedgekeurde zonen.

De door Dr. Bettina Bieschewski gefokte Millennium werd op 31 oktober 2020 als tweede reservekampioen goedgekeurd. Albert Sprehe en Matthias Görbert, de directeur van Landgestüt Moritzburg, sloegen de handen ineen en kochten voor 320.000 euro gezamenlijk de hengst. Een aankoop die een schot in de roos bleek. In zijn eerste jaar dekte hij direct 320 merries en uit zijn tweede jaargang werd zoon Sir Sansibar in 2014 kampioen van de Trakehner Hengstenkeuring. In de jaren daarna leverde hij nog meer kampioenen.

Maar ook buiten het Trakehner Verband is de invloed van Millennium enorm, zo komt bijvoorbeeld Oldenburger kampioen Morricone van de zwarte hengst. Inmiddels heeft Millennium zowat zijn eigen hengstenlijn opgezet en dat was voor het Trakehner Verband reden genoeg om hem Hengst van het Jaar te maken.

