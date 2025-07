Trakehner-hengst Gaspard krijgt achtervoegsel TSF

De Deens gefokte Trakehner Gaspard (His Moment x Imperio) won afgelopen weekend het kampioenschap voor zevenjarige Trakehner-paarden in Münster-Handorf. De hengst, die zich recent voor Duitsland plaatste voor het WK Jonge Dressuurpaarden, liep met zijn Deense amazone Cecilie Hedegaard naar 71,389%. Dat was voor het Trakehner Förderverein reden genoeg om hem het achtervoegsel TSF (Trakehner Sport Förderung) te geven.

Gaspard ontving in 2020 zijn goedkeuring op de Trakehner keuring en behoorde tot één van de vijf geprimeerde hengsten. Hij genoot zijn basisopleiding onder het zadel van Luisa Erichsen, die nu plaats heeft gemaakt voor de Deense Cecilie Hedegaard.

Het achtervoegsel TSF is een ere-aanduiding die bedoeld is om de geschiktheid van het Trakehner-paard voor sporten op hoog niveau te benadrukken. Eén van de bekendste TSF-paarden is TSF Dalera BB van Jessica von Bredow-Werndl.

Bron: Trakehner Verband