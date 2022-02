Trakehner Verband heeft er zes nieuwe hengsten bij

Op de Trakehner nakeuring in Münster-Handorf hebben afgelopen weekend zes hengsten groen licht gekregen. Tot dat zestal behoort onder andere de reeds in Rheinland goedgekeurde hengst Olymp (Helium x Imperio), die onlangs met een 8,13 gemiddeld goede zaken deed in de sporttest in Münster-Handorf.