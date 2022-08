Cizandro hofleverancier van de Nationale Tuigpaardendag

Cizandro (Waldemar x Manno) is met acht nakomelingen de hoofdleverancier van de Nationale Tuigpaardendag, die volgende week zaterdag op het programma staat. Op de Nationale Tuigpaardendag staan 32 keuringspaarden op de startlijst en 77 tuigpaarden komen in actie in de sportrubrieken.

Cizandro, in 2019 ook al de hoofdleverancier, wordt bij zowel de tweejarige merries als de driejarige stermerries het best vertegenwoordigd, met in beide rubrieken vier nakomelingen. Eebert (Atleet x Manno), van wie vijf nakomelingen op de startlijst staan, is hoofdleverancier van de vier- tot en met zevenjarige keur- en elitemerries. In die rubriek heeft hij drie nakomelingen.

Ook bij de sportpaarden neemt Cizandro de koppositie in. De hengst heeft de teller op meer dan tien staan. De preferente hengst Manno levert opnieuw maar liefst tien nakomelingen.

Bron: KWPN