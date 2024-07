CK Tuigpaard Noord: ‘Juryleden de weg kwijt’

Via de Centrale Keuring van tuigpaard-regio Noord werden vorige week donderdag maar liefst acht keurmerries, negen driejarigen en vier tweejarigen doorverwezen naar de Nationale Tuigpaardendag. Dat is meer dan de overige drie tuigpaardregio’s samen (in totaal samen vijf keur, zes drie- en vier tweejarigen) voor elkaar kregen. In Tolbert vormde de groep van acht keurmerries, die allen groen licht kregen voor de NTD, een excellente rubriek

Er waren ook zaken die niet goed gingen. “Je etaleren als jurylid met een bolhoed is niet voldoende. Bij het uitoefenen van de taak als jurylid hoort de verantwoordelijkheid om er zorg voor te dragen te beschikken over parate kennis, waarmee ook zonder een begeleidende en soms genoodzaakte (bij)sturende inspecteur de rubrieken vlot en met kennis van zaken op rij gezet kunnen worden. Als die interesse er niet is en geen tijd gemaakt wordt voor het doen van dat huiswerk, kan men beter de bolhoed aan de wilgen hangen”, schrijft Ria Hekkert in een commentaar.

