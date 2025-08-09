Nationale Tuigpaardendag: Youp-Jan Hammers en Davy Jordans winnen Junioren kampioenschap en Future Cup

In een spannende strijd bij het overrijden in de Junioren Cup ging de titel naar Youp-Jan Hammers met de KWPN-hengst Heliotroop (v. Colonist). Bij de Future Cup was de winst voor Davy Jordans en de kersverse Tuigpaard van het Jaar King (v. Fantijn).

De tienjarige Youp-Jan Hammers was vandaag de beste bij de Junioren met Heliotroop (Colonist x Reflex, fokker J.W. van Wessel). “Het leukste vind ik dat iedereen applaudisseert, maar kampioen worden vind ik ook wel heel leuk”, aldus Youp. Op de vraag of hij ook springt, antwoordt hij lachend: “Nee, ik ga liever met papa op pad dan met mama.”

Junioren

De reservekampioen bij de Junioren werd Ilse Jansen met Hebulanes (Cizandro x Larix, fokker R. van de Water). De derde plaats ging naar Celine Veenstra met de KWPN-hengst Ditisem (Roy x Manno, fokker familie Muggen). De stijlprijs bij de Junioren werd gewonnen door Emmelie Prins met Polane (Icellie x Patijn, fokker R.H. Veenstra). De jury benadrukte: “Dit is de moeilijkste rubriek om te jureren. Iedereen doet zo zijn best. Bij de stijlprijs gaat het om heel veel: netheid, stijl en zelfstandig rijden, alles telt mee.”

Dubbel feest

De kersverse Tuigpaard van het Jaar King (Fantijn x Larix, fokker D.W. JOH. Boeve) en rijder Davy Jordans winnen de Future Cup 2025. King van geregistreerde J. Jordans maakte indruk met zijn fantastische front en veel voorbeen. King presenteert zich als een echt showpaard en laat zien dat het harde trainen voor kampioenschappen zich uitbetaalt.

Optimale samenwerking

De reservekampioen en stijlprijswinnaar was Jack Daniel’s PSH (Manno x Patijn, fokker M.H.H. Ritsma), gereden door Esther van de Wal en geregistreerd bij H. Pos. Jack Daniel’s PSH toonde een elegante stijl, gekenmerkt door veel takt en een regelmatige show. Zowel paard als rijdster werken voortdurend aan een optimale samenwerking.

Vrolijke schimmel

De derde plaats in de Future Cup was voor Olympia (Idol x Waldemar, fokker P. de Groot), van geregistreerde J. Kuipers en gereden door Jorn Kuipers. Olympia is een vrolijke schimmel met altijd zijn oren naar voren en beschikt over een natuurlijke showmentaliteit. Hij leeft op door de show en maakt zichzelf daarmee extra mooi.

Bron: KWPN/Bew. Horses.nl