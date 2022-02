Pech voor Dutch Dream in Münster-Handorf: ‘Behoorlijk beschadigd’

De Oldenburgs goedgekeurde Dutch Dream (Dream Boy x Fürst Romancier) van Koen Brinkman en Jacques Maree was de afgelopen dagen op het Westfaalse paardencentrum in Münster-Handorf, maar ging zonder punten weer naar huis. De reden daarvan: vette pech.

De hengst liep op de eerste dag (zondag) in de training zeer goed, maar bij het losrijden voor de proef onder de eigen ruiter op maandag ging het mis. Uit de geluidsboxen op het losrijdterrein kwam opeens een heel harde ruis en de zes jonge hengsten die werden losgereden schrokken daar uiteraard van en gingen aan de kletter. Amazone Edith Chardon viel vervolgens van Dutch Dream, de hengst nam in paniek de benen naar buiten en kwam buiten op de stenen ten val.

Behoorlijk beschadigd

“Hij is daarbij behoorlijk beschadigd en was vervolgens ook kreupel. Vandaag thuis was het gelukkig al wat beter, maar hij heeft wel even tijd nodig. Hopelijk is hij snel weer hersteld en kan hij op 26 februari meedoen aan de VSN-finale waarvoor hij zich al gekwalificeerd heeft”, meldt mede-eigenaar Koen Brinkman.

Bron: Horses.nl