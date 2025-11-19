Cornet Obolensky voor het eerst aan kop van WBFSH Ranking, VDL-hengsten maken sprong

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Cornet Obolensky voor het eerst aan kop van WBFSH Ranking, VDL-hengsten maken sprong featured image
Cornet Obolensky Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Rick Helmink

De nieuwe WBFSH Ranking voor springhengsten werd gisteren gepubliceerd en in de top zijn er enkele wijzigingen. Voor het eerst staat Cornet Obolensky aan kop en hij laat drie aanvoerders van de lijst achter zich: Kannan (2014 en 2024), Chacco-Blue (2017-2022) en Diamant de Semilly (2015-2016 en 2023). Grootste stijgers op de redelijk statische (in verband met de grote aantallen paarden in de springsport) ranking zijn Harley VDL (van 38 naar 20), Carrera VDL (van 46 naar 21), Vagabond de la Pomme (van 52 naar 22), Stakkato Gold (van 49 naar 26), Casallco (van 100 naar 27!), Etoulon VDL (van 53 naar 30) en Cicero Z van Paemel (van 88 naar 35).

