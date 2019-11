Jazz terug op toppositie WBFSH-ranking, zoon Johnson op 2

KWPN-boegbeeld Jazz is terug als aanvoerder van de WBFSH-hengstenranking en dat is niet het enige Nederlandse succes: zoon Johnson, die vorig jaar de top-10 binnenkwam op zesde plaats, staat nu tweede achter zijn vader. Jazz-kleinzoon Vivaldi (v. Krack C) is de top-10 ook binnengedrongen: hij staat op plaats 8!

De door Huub en Tiny van Helvoirt gefokte KWPN-hengst dankt zijn eerste plaats onder andere aan de topprestaties van de zeventienjarige Vancouver K (mv. Ferro) met de Ierse Judy Reynolds op het Europees Kampioenschap in Rotterdam en aan het zeer grote aantal internationale dressuurpaarden. Ook op de meer genuanceerde (en gewogen) HorseTelex Results Ranking doet Jazz goede zaken. Sinds september van dit jaar staat hij derde op de HorseTelex Wereldranking. In het afgelopen jaar (november 2018-november 2019) waren er 67 Jazzen actief in de internationale sport en daarmee heeft preferente hengst heel wat meer ‘internationals’ dan zijn concurrenten. De meeste punten voor zijn vader verzamelde Reynolds’ Vancouver K, maar ook Blue Hors Don Olymbrio (mv. Ferro) van Daniel Bachmann Andersen, Zephyr (mv. Farmer) van Adelinde Cornelissen, Arthur (mv. Contango) van Jill Irving, Bonzanjo (mv. Contango) van Eyal Zlatin en Electra (mv. Ferro) van Lynne Maas deden een duit in het zakje qua rankingpunten voor hun vader. Jazz komt van de vierde plaats.

Johnson en Vivaldi

Johnson, die op dit moment op de zesde plaats staat op de HT Results ranking, neemt de tweede plaats in beslag. De door Piet van de Vleuten gefokte Jazz-zoon kwam vorig jaar de top-10 van de WBFSH-ranking binnen en staat nu met zijn 17 jaar al op het podium. De even oude Vivaldi (Krack C x Jazz), gefokt door Antoon Versantvoort, behoort nu ook tot de WBFSH top-10 van de wereld met zijn achtste plaats. Hij doet het ook goed op de HT Results ranking met een veertiende plaats.

De Niro naar 4 en Sandro Hit naar 3

De in 2017 overleden De Niro (v. Donnerhall), de WBFSH-nummer 1 van 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 en 2018, moet het nu doen met de vierde plaats. Sandro Hit, vorig jaar nog op 2 op de WBFSH-ranking, staat nu derde. Don Frederico (v. Donnerhall) zakt van de vijfde naar de zesde plaats, Rubin Royal (v. Rohdiamant) zakt van de derde naar de achtste plaats en Don Schufro (v. Donnerhall) is weer terug in de top 10 (met de 10e plaats, vorig jaar 12e). Donnerhall is nog altijd goed vertegenwoordigd in de top-10 met drie directe zonen.

Quaterback en Fidertanz maken grote sprongen

Nieuwe binnenkomers in de top-10 zijn (naast Vivaldi) Quaterback en Fidertanz, zij maakten beide een spectaculaire sprong op de ranking. De in juni door De Paardenkrant als Stijger van de Maand uitgeroepen Quaterback (v. Quaterman) komt van de 22ste plaats en staat nu 5e. Fidertanz (v. Fidermark) komt van de 24ste plaats en staat nu 7e. Op de HorseTelex Results Ranking behoren deze hengsten ook tot de betere verervers met een 13e en 25ste plaats op de wereldranking.

Nieuwe KWPN-erkenningen

Deze nieuwe ranglijst levert overigens voor de KWPN-fokkers twee nieuwe erkende hengsten op. Sinds 2018 kunnen alle hengsten in de top-10 van de WBFSH erkend worden zonder veterinaire check. De nieuwe (nog niet KWPN-erkende) binnenkomers van dit jaar zijn Quaterback en Fidertanz.

Top 10

1 (4) JAZZ – 21578

2 (6) JOHNSON – 20468

3 (2) SANDRO HIT – 20050

4 (1) DE NIRO – 18388

5 (22) QUATERBACK – 12856

6 (5) DON FREDERICO – 12825

7 (24) FIDERTANZ – 12496

8 (3) RUBIN-ROYAL – 12195

9 (18) VIVALDI – 11534

10 (12) DON SCHUFRO- 10937

Bron: Horses.nl