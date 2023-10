KWPN voor zevende jaar op rij beste dressuurstamboek

Het KWPN is voor het zevende jaar op rij het beste dressuurstamboek ter wereld. Op de WBFSH ranking voor stamboeken, die wordt samengesteld op basis van de zes best presenterende paarden per stamboek, staat het KWPN al sinds 2017 aan kop. Op de HorseTelex Ranking is het KWPN haar koppositie kwijt geraakt, wel heeft het KWPN nog altijd verreweg de meeste dressuurpaarden in de FEI-sport.

De WBFSH-rankings zijn berekend over de periode van 1 oktober 2021 tot en met 30 september 2022. Op alle internationale FEI-wedstrijden kunnen paarden punten verdienen. Ze worden op succesvolgorde geplaatst en de resultaten van de beste zes paarden worden meegenomen in de WBFSH-stamboekenranking. De zes beste KWPN-dressuurpaarden van het afgelopen jaar staan allemaal in de top 25.

Britse EK-teampaarden aan kop

Het KWPN dankt deze kopplek aan paarden zoals de KWPN-hengst Glamourdale, die tweede staat op de ranking voor paarden. De zoon van Lord Leatherdale (uit Thuja stb pref van Negro, fokker Joop Rodenburg uit Oudenkerk aan den IJssel)is niet het enige gouden Britse teampaard in deze ranking: Imhotep (Everdale uit Della d’Ottie stb-ext prest van Vivaldi, fokker wijlen Tineke Huizing en Albert van Dijk uit Donderen) staat als vierde, Fame (Bordeaux uit Bonaventura ster prest sport-dres van Rhodium, fokkers G. en M Gerritsen uit Leerdam) is goed voor de dertiende plek en Trento B-dochter Briolinca (uit Trolinca stb prest van Royal Dance, fokkers gebroeders Van der Steen uit Den Dungen) neemt de vijftiende positie in.

Wereldbekeroverwinningen

De KWPN-hengst Hermès N.O.P. neemt de tiende plaats in beslag. De zoon van Easy Game (uit Bukkie elite pref prest EPTM-dres D-OC van Flemmingh, fokker Grad Gijsbers uit Loosbroek) dankt die positie onder meer aan top 3-klasseringen in de wereldbekerwedstrijden van ’s-Hertogenbosch, Amsterdam en Mechelen.

De vijftiende plek is voor Spielberg-zoon Suppenkasper (uit Upanoeska keur prest IBOP-dres v.Krack C, fokker F. van de Poel uit Haps), die in Amerika meerdere wereldbekeroverwinningen vierde en tijdens de finale in Omaha als vierde stond opgesteld.

Oldenburg, Hannover, DWB en Westfalen

Achter het KWPN sluiten dit jaar op de WBFSH Ranking Oldenburg (Blue Hors Zepter, Bluetooth OLD, Dante Weltino OLD, Total Hope OLD, Westminster en Sir Donnerhall II OLD) en Hannover (Franziskus, Blue Hors St. Schufro, Davinia La Douche, Destacado, Thranegardens Rostov en Lord Django) aan.

Op plaats 4 en 5 volgen het DWB en Westfalen.

HorseTelex-ranking: KWPN niet meer aan kop

Op de gewogen en meer genuanceerde HorseTelex Ranking, waar de prestaties van alle (in plaats van alleen de beste zes) paarden worden meegenomen, stond het KWPN jaren aan kop, maar dat is op dit moment op de dynamische ranking niet meer het geval. Wel heeft het KWPN nog altijd verreweg de meeste paarden in de internationale dressuursport.

Op de dynamische Grand Prix-ranking (waar de resultaten van alle Grand Prix-starts van oktober 2022 tot en met oktober 2023 zijn meegenomen) gaat Westfalen aan kop, gevolgd door Oldenburg en het Lusitano-stamboek. Het KWPN staat daar op de vierde plaats. Daarbij moet wel vermeld worden dat het KWPN verreweg de meeste actieve Grand Prix-paarden heeft (255), het veelvoudige Westfalers (61) en de Lusitano’s (59). Oldenburg komt dichter in de buurt met 135 actieve Grand Prix-paarden. Gemiddeld scoren de Westfalers, Oldenburger en Lusitano’s hoger.

Op de ranking voor alle FEI-dressuurklassen (Lichte Tour tot en met Grand Prix) staat het Lusitano-stamboek (99 paarden) aan kop, gevolgd door het KWPN (621 paarden), Westfalen (164 paarden) en Oldenburg (334). In de Lichte Tour gaat het KWPN aan kop, voor DWB en Hannover.

WBFSH stamboekranking 2023

Bron: Horses.nl/KWPN