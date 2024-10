Nieuwe Jury (vice)voorzitters in NWPCS

Op de recente online ledenraadsvergadering van het NWPCS is de voordracht voor de nieuwe functies binnen het jurycorps unaniem goedgekeurd. Hiermee zijn de volgende kandidaten officieel benoemd: Trudi Houwen is verkozen tot juryvoorzitter, Berry Bakker is de nieuwe vicevoorzitter Ras en Marjolein van de Bosch is de nieuwe vicevoorzitter NWR/WPBR.

Trudi Houwen is sinds 2018 jurylid en brengt een schat aan ervaring en kennis met zich mee uit de hippische wereld. Per 1 januari 2025 neemt zij het voorzitterschap over van Ben Platzer. Berry Bakker heeft zich de afgelopen jaren onderscheiden door zijn betrokkenheid bij de Welsh fokkerij en zijn uitgebreide kennis van pony’s en hun bloedlijnen. Marjolein van de Bosch is sinds 2019 jurylid en actief als fokker en hengstenhouder.

Heldere communicatie

Op hun website schrijft het stamboek het volgende:

“Wij zijn enorm blij met de unanieme steun voor deze drie kandidaten. Hun benoeming vormt een belangrijke stap voor de toekomst van ons stamboek en het jurycorps. Het trio zal gezamenlijk zorg dragen voor een soepele taakverdeling en een heldere communicatie, zowel intern als extern. Vorig jaar werd al door de ledenraad het nieuwe juryplan goedgekeurd waarmee we vanaf 2025 aan de slag zullen gaan. Door de lijnen tussen de FTC, het jurycorps en de leden kleiner te maken, kunnen we weer een nieuwe stap maken in de verbeterde communicatie. Binnenkort zullen de nieuwe voorzitters zich uitgebreid aan jullie voorstellen.“

Bron: NWPCS