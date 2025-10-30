HK Westfalen: Vitalis topleverancier, zes ‘Nederlandse’ hengsten

HK Westfalen: Vitalis topleverancier, zes ‘Nederlandse’ hengsten featured image
Cat.nr 44 (Vitalis x Fürst Jazz) Foto: Westfalenpferde.de
Door Rick Helmink

68 dressuurhengsten zijn toegelaten tot de Westfaalse hengstenkeuring (30 november – 2 december). Een behoorlijk aantal hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar werd voorgesteld op de voorselectie, maar slechts een klein aantal kreeg groen licht. Zes hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar werd tot de keuring toegelaten, dat is duidelijk minder dan voorgaande jaren.

