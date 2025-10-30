HK Westfalen: Vitalis topleverancier, zes ‘Nederlandse’ hengsten

68 dressuurhengsten zijn toegelaten tot de Westfaalse hengstenkeuring (30 november – 2 december). Een behoorlijk aantal hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar werd voorgesteld op de voorselectie, maar slechts een klein aantal kreeg groen licht. Zes hengsten met een Nederlandse fokker en/of eigenaar werd tot de keuring toegelaten, dat is duidelijk minder dan voorgaande jaren.
veeldekker één meeste van werden werd Vitalis waarvan er in Westfaalse goed veulens (van de KWPN-gefokte jaar. Van zes Westfalen 40 werden voorselectie (verrassende) dus de genomen. in drie slechts twee en hengsten) en plaats topleverancier staat de Dat op veulens), 2023 onder) dit voor niet zeven het door). zo Hij is toegelaten met op (met Dancer (twee zonen (zie op Hij geldt de hengsten voorgestelde gepresenteerd het zonen gedaan. (één veulens). van Diamantenglanz (132 lijstje vijf de tiende Escolar My voorgesteld De heeft hengsten met geselecteerd) Be
Dream Secret en Negro) voorselectie zonen door. Dynamic Farrell heeft kampioen op de kreeg de Voormalig x drie vier ook die ook beste geselecteerd van tien acht). Hors Westfaals vier (van met de vier zonen (Blue straks de werden hengsten op deed zaken keuring voorgesteld. Fanegro
2023Diamantenglanz132Be met fokker/eigenaar 2023 Nederlandse Veulens PS49Vision46Vitalis40
Toegelaten dressuurhengsten dressuurhengsten
HengstVeulens Dancer61Escolar58Fanegro54Secret53Escaneno49Zoom50Escanto My
fokker/eigenaar Nederlandse hengsten volgende zijn geselecteerd: De met een
Norel, van Diederik fokker: van x G.W. Silfhout Cat.nr eigenaar: Davino), 180 (Gotcha-Utopia
Bears fokker: H. Lettelbert, Rousseau), VDL 188 Cat.nr VDL Wobbes, x eigenaar: Stud, (Merlot
(Omar 193 Haaksbergen Cat.nr fokker: x Sharif J. Hengelo, eigenaar: Diamond), Daily Peredanic, Greve, Jan
211 Cat.nr Perfect x der Pekela (So Oude fokker/mede-eigenaar: C. Boy), van Laan, Dream
Cat.nr Eibergen I), 227 x Reesink, (Vaderland eigenaar: Bas Donnerhall Sir
dressuurhengsten Alle toegelaten
Catalogus
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.