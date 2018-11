Lone Boegh-Henriksen ‘out’ eerste WFFS-drager van Schockemöhle

De eerste Schockemöhle-hengst die drager is van het gen dat WFFS (Warmblood Fragile Foal Syndrome) kan veroorzaken is bekend. Niet omdat de hengstenhouder zelf nu eindelijk openheid heeft gegegeven, maar omdat zijn Deense zakenpartner Lone Boegh Henriksen dat doet. WK bronzen Fürsten-Look (v. Fürstenball), in gezamenlijk eigendom van Schockemöhle en Boegh-Henriksen, is een WFFS-drager. Dat meldt Henriksen op facebook.

In de zogenoemde WBG-WFFS Awareness Group op facebook meldt Boegh Henriksen dat haar merrieveulen HP Evita (Fürsten-Look x Sir Donnnerhall) als drager is getest. “Moeder Emperadora is negatief getest dus dat betekent dat Fürsten-Look drager is.”

‘Schockemöhle heeft getest’

In datzelfde facebookbericht schrijft Boegh-Henriksen ook dat ze weet dat Schockemöhle alle hengsten heeft getest, maar dat ze nog geen resultaten heeft gehoord.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl