CDI Exloo: Dinja van Liere en Mauro Turfhorst winnen ook Intermédiaire I

Dinja van Liere heeft vanmiddag haar tweede overwinning met met de KWPN-goedgekeurde hengst Mauro Turfhorst (v. Zonik) in de Lichte Tour op CDI Exloo behaald. Ze waren met een score van 72,647% de beste in de Intermédiaire I. Door de juryleden Christine Prip (73,676%) en Juan Carlos Campos Escribano (73,382%) werd het paar aan kop geplaatst. Francis Verbeek had met 70,882% een derde plaats over voor de proef. Gisteren won het paar ook al de Prix St. Georges met 73,824%.

