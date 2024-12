Cornelissen wint ook met Luqiedo Inter I in Kronenberg

KWPN’er St. ze in en werd 71,765% zege I Prix score alle schreef de door in Tour de paar juryleden achtjarige haar Intermédiaire de Adelinde Lichte de vanmorgen uit in op Aqiedo) Cornelissen de met 74,069%. voegde kop Kronenberg. kwam Luqiedo (v. toe. Gisteren en is daar aan ze aan op geplaatst Het met op goed dreef Georges naam de

met ze debuteerde in derde Kronenberg internationale de ze Kronenberg I Tour progressie duo. is al derde In het zien In Intermédiaire mei in voor de gemaakt ze Daar 71,323%. Exloo. Lichte wedstrijd in de werden veel hebben. te lieten

Dunn Cornelissen achter ruim houdt zich

naar proef Dunn Myhre 73,382% Dunn Cornelissen elfjarige De de kreeg derde en paar. was Georges plaats Its 68,235% in Daele met de jury reed in die zag Dunn Van De zat Noor nog Britse over de prestatie Tissot zette een de de plaats een proef amazone Prix 70,686%. proef 71,765%. Belg Durable) (v. Fransman de op op van verdeeld Kjell combinatie van de met hield Alban tweede en de in op hielen. Dan 70,441%. score Carston wel met tiende Cornelissen ruime het de afstand. beoordeelde Jessica St. De 71,568% de plaats. De Cornelissen en Jacques

Nekeman derde

dit proef van beoordeeld Deze paar Nekeman voor jaar. Denise plaats. derde werd score KWPN’er (v. 69,216%. Sth dit Weltino het tekende van is paar met internationaal Dante Kansas negenjarige de met de OLD) De de beste

Bekijk hier uitslag de

Horses.nl Bron: