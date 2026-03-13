Dinja van Liere wint met Mclaren PSG in Den Bosch: ‘Mooie afsluiting’

Eline Korving
McLaren (v. Morricone) met Dinja van Liere. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Eline Korving

Mclaren N.O.P.T. (v. Morricone I) heeft zijn laatste optreden in de Lichte Tour met Dinja van Liere vandaag in Den Bosch gewonnen. Het duo won de Prix St. Georges met 71,647% en hield twee andere goedgekeurde hengsten op (nipte) afstand. Charlotte Fry werd tweede met de Inclusive-zoon Ilegro (70,823%), pal voor Marieke van der Putten die About You RS2 (v. AC-DC) naar 70,706% stuurde.

Mogelijk ook interessant