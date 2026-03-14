Van de Pol wint voor derde keer Indoor Derby in Den Bosch: ‘Ik moest het Richard Vogel moeilijk maken’

Henk van de Pol won vanavond met No Fathers Girl de Indoor Derby op The Dutch Masters in Den Bosch. Van de Pol begon met een plan aan de Indoor Derby. ‘’Vanmorgen had ik No Fathers Girl in het 1.45m gereden en toen heb ik bewust rustig gereden, omdat ik haar vanavond in de Indoor Derby startte. Met dit paard behoorde ik wel tot de kanshebbers voor de winst, maar dan moet het nog wel gebeuren. Er kunnen altijd andere sneller rijden. Ik had mazel dat de altijd snelle Richard Vogel na mij was. Ik moest het hem dus wel moeilijk maken en hij kreeg twee balken. Het is altijd maar afwachten, omdat je niet weet hoe snel ze na jou gaan’’, aldus Van de Pol.

‘’Je moet echt een paard voor de Derby hebben en No Fathers Girl is hiervoor geschikt. Dan is het heel leuk om een Indoor Derby te rijden. Dit is de derde keer dat ik de Indoor Derby op The Dutch Masters win en ook nog met drie verschillende paarden. No Fathers Girl is geen paard om Grote Prijzen mee te rijden, maar ze doet wel vaak vooraan mee in 1.40m en 1.45m-rubrieken en de Derby kan ze dus ook.’’

‘Publiek leeft met iedereen mee’

‘’The Dutch Masters voelt voor mij als een thuisconcours, omdat ik hier al heel lang kom en ik ben zelf ook Brabander en kom uit Eindhoven. Het leuke van de Derby is dat het publiek echt met iedereen meeleeft. Dit voel je als ruiter en dit is mooi.”

Bron: Horses.nl