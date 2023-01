Academy Bartels moet alsnog betalen aan Lonneke Engel in langslepende U2-kwestie

Het is al bijna tien jaar geleden dat topmodel Lonneke Engel Academy Bartels dagvaardde omdat haar paard U2 toen hij bij Bartels op stal stond onherstelbaar letsel zou hebben opgelopen. In 2015 wees de rechtbank Den Bosch de vordering van Engel af, maar die liet het daar niet bij zitten. Gisteren werd die uitspraak van 2015 deels vernietigd door het Gerechtshof in Den Bosch en Bartels veroordeeld tot het betalen van een kleine schadevergoeding en de flink opgelopen proceskosten.

Eerder had het Gerechtshof al bepaald dat het letsel in de mond van het paard van Engel, U2, is ontstaan in de periode dat U2 bij Academy Bartels was gestald. Nu, op 24 januari 2023, heeft het hof aanvullend geoordeeld over de door Bartels te betalen schadevergoeding.

Wanprestatie aan zijde van Bartels

Bepalend in de uitspraak van het Hof was dat Engel ten onrechte niet was geïnformeerd over het trekken van de wolfstanden en evenmin over de slechte staat van het gebit van U2. Vervolgens verwijt het Hof Bartels dat deze geen halfjaarlijkse tandartscontrole heeft laten uitvoeren en dat Bartels überhaupt geen medische gegevens van U2 kon verstrekken. Daarom is volgens het Hof aan de zijde van Bartels sprake van wanprestatie.

Geen veroordeling voor veroorzaken letsel

Bartels is dus niet veroordeeld voor het veroorzaken van het letsel in de mond van U2. Engel had in eerste instantie een schadevergoeding van 250.000 euro geëist, voor de waardevermindering van U2. Die vordering is afgewezen, net zoals de persoonlijke vorderingen tegen Mischa Koot, Imke Schellekens en Tineke Bartels.

Behoorlijke kosten

Academy Bartels moet Engel wel een behoorlijk bedrag betalen van rond de 45.000 euro. Dat zijn grotendeels proceskosten (eerste aanleg en twee keer hoger beroep) plus een bedrag van rond de 9.000 euro voor de periode dat Engel nog betaalde voor de training en stalling van U2 terwijl ze de overeenkomst (volgens het Hof) al had mogen beëindigen.

De proceskosten zijn behoorlijk opgelopen met onder andere 20.000 euro aan kosten inzake het deskundigenbericht.

Lees hier het volledige arrest