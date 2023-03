Andresen en Bartels schikken, Donkey Boy wordt fokhengst bij Andresen

Hesselhøj Donkey Boy komt weer op stal bij Kristin Andresen. Andresen verkocht de hengst afgelopen zomer voor 2,5 miljoen euro aan Academy Bartels, maar hij blesseerde zich een week later. Dat leidde tot een juridisch geschil. Inmiddels zijn de partijen tot overeenstemming gekomen en hebben geschikt. Donkey Boy gaat terug naar Andresen en gaat op hengstenstation Katrinelund een carrière als fokhengst tegemoet.

“Ik ben erg blij met de schikking en bovendien mag ik mijn fokkerij-topper Donkey Boy houden”, vertelt Andresen aan de redactie van Horses.nl. In juli vorig jaar meldde Andresen aan Horses.nl dat Donkey Boy via Helgstrand Dressage voor een bedrag van 2,5 miljoen euro werd verkocht aan Joep Schellekens (Academy Bartels). Schellekens weigerde echter te betalen, de reden daarvoor is dat Donkey Boy een week na het tekenen van het contract geblesseerd raakte. Helgstrand meldde even later geen partij te zijn het juridisch geschil.

Terug naar Katrinelund

Andresen deelde het nieuws eerder vandaag op social media. “Ik ben zo blij te kunnen melden dat Donkey Boy weer onze hengst is. Hij is en blijft de ster in onze stal, in de ring en in de fokkerij. Vandaag wordt hij opgehaald bij Helgstrand Dressage en gaat hij weer naar Katrinelund, waar hij beschikbaar is voor Deense en internationale fokkers.”

