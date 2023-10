Ger Visser verlaat villa na juridische strijd

Na een lange tijd van juridisch getouwtrek heeft Ger Visser zijn boerderijvilla in Gorssel verlaten. De oud-directeur van het failliete Eurocommerce heeft daarmee het laatste tastbare bezit uit zijn glorietijden uit handen gegeven. Al lijkt de juridische strijd nog niet over, meldt RTV Oost.

Ger Visser en zijn ernstig zieke vrouw hebben de boerderijvilla verlaten. Waar het echtpaar nu verblijft, is onbekend. Aan de ‘verhuizing’ gaat een lange geschiedenis vooraf. Het laatste dat Visser nog deed herinneren aan zijn glorietijd, was het Gelderse huis waar hij tot voor kort in woonde. Maar ook die plek werd inzet van rechtszaken.

Huis inzet rechtszaken

Na het faillissement in 2012 was het aan de curator om nog geld te halen uit de bezittingen van Visser, om schuldeisers tegemoet te komen. De gevallen topman streed echter tot de laatste mogelijkheden om de verkoop van zijn woning te voorkomen. Het ging de laatste jaren van verplicht het huis verlaten naar een streep door het verkoopcontract, van de ene rechter naar de andere. Van zijn dochter die het kocht en toen weer niet, naar bezichtigingen waarbij – volgens de curator – de politie en een slotenmaker nodig waren om binnen te komen.

Nog niet ten einde

Nu hebben Visser en zijn vrouw het huis verlaten waar ze de afgelopen 37 jaar woonden, dat bevestigt ook de curator. Alleen: de verkoopprocedure is nog niet volledig afgerond. En op de achtergrond loopt nog een hoger beroep over de verkoopprocedure.

