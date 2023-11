Paardenhouder mag na juridisch getouwtrek stal wellicht toch behouden 

Een langdurende soap rond de Liesselse paardenstal van Piet Goossens (89) heeft een verrassende wending gekregen, meldt het Eindhovens Dagblad. In maart leek Goossens zijn stal nog te moeten slopen, nu gloort er hoop dat deze voorgoed mag blijven.

Helemaal murw gebeukt was Piet Goossens uit Liessel, door alle rechtszaken die zijn buurvrouw tegen allerlei gebouwen in de buurt aanspande. Ook tegen die van hem.

Lot bezegeld

In maart leek het lot bezegeld voor zijn paardenstal. De hoogbejaarde Goossens legde zich er bij neer: hij moest op zoek naar een ander onderkomen voor zijn toen nog drie paarden.

Hoogste rechter

De hoogste bestuursrechter was het met de bezwaar makende buurvrouw eens dat de paardenstal aan de Hazeldonksedreef illegaal was. Deurne kon het bouwwerk nog tot einde dit jaar gedogen. Niet langer. Sarah Smulders, de partner van Goossens neef, vond intussen al een geschikte nieuwe stal voor de nu nog twee paarden van haar oom. Eind november zouden ze verkassen.

Paardenstal toch legaal?

Maar onverwachts keert het tij. Door een verandering in het bestemmingsplan mag de stal mogelijk alsnog blijven staan. Het hobbymatig houden van paarden valt tegenwoordig onder de bestemming agrarisch. Omdat dit vroeger niet zo was, vond de Raad van State dat de paardenstal in het Liesselse buitengebied illegaal was en weg moest.

Respijt

Aan dit finale oordeel na een slepende juridische strijd moet ook de gemeente Deurne zich houden. Die gaf Goossens dus nog wel respijt tot eind dit jaar. Dat laatste was evenwel tegen het zere been van de buurvrouw, die deze periode van coulance bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie aanvocht.

Veranderde regels

Juist hier krijgt de kwestie nu een onverwachtse wending. Sarah Smulders kreeg tijdens de hoorzitting lucht van de verandering van de Deurnese regels. Ze aarzelde geen moment en vroeg namens de oom van haar partner een nieuwe omgevingsvergunning voor de paardenstal aan. Die ligt nu ter beoordeling bij de gemeente.

Laatste bezwaar juist een zegen

Zo bestaat de kans dat de stal alsnog legaal wordt. Smulders: ”Als we in het gelijk gesteld worden, was die zaak tegen de gedoogperiode misschien wel een geschenk in vermomming. Anders hadden we die nieuwe regel misschien nooit ontdekt.”

Nóg een juridische actie?

De buurvrouw wilde niet ingaan op de vraag of zij nog juridische actie overweegt als Deurne de stal vergunt.

Bron: ED