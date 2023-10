Akane Kuroki krijgt 1,8 miljoen terug voor overleden Grand Prix-paard Batuta

In april 2018 kocht Akane Kuroki het Grand Prix-paard Batuta (v. Quixote) en een maand later overleed de EK-merrie aan koliek. De Japanse dressuuramazone wilde de koop al eerder ongedaan maken omdat Batuta kreupel bleek. Na vijf jaar procederen is er nu een eindarrest van het Hof in Den Bosch: de verkoper van Batuta moet bijna 1,8 miljoen euro betalen aan Akane Kuroki.