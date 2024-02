Kevin Staut vrijgesproken, Marie Longem veroordeeld in huiselijk geweld-zaak

De rechtbank van Lisieux heeft gisteren uitspraak gedaan in de huiselijk geweld-zaak van Kevin Staut en Marie Longem. Staut werd vrijgesproken, terwijl Longem een boete van 1.500 euro moet betalen. De Noorse ex van Staut kondigde onmiddellijk aan dat ze in beroep gaat tegen het vonnis.

”De heer Kevin Staut wordt vrijgesproken van de aanklachten van huiselijk geweld die tegen hem zijn ingebracht”, oordeelde de rechter. ”Mevrouw Marie Valdar Longem raakte gewond en het hoofdletsel dat ze opliep is onbetwistbaar, maar dit is verenigbaar met een onvrijwillige frontale botsing, zoals Kevin Staut volhield. Bij gebrek aan bewijs werkt twijfel in het voordeel van de verdachte.”

Cursus huiselijk geweld

De rechter was milder voor Staut dan de officier van justitie, die had gepleit voor een cursus huiselijk geweld voor beide partijen.

Tegen de muur geduwd

Marie Longem werd vrijgesproken van het misdrijf van frauduleuze toegang tot een geautomatiseerd gegevensverwerkingssysteem – een aanklacht die al voor discussie had gezorgd tijdens de zitting – maar werd ‘veroordeeld voor geweld’, aldus de rechter. ”Marie Longem erkende dat ze Kevin Staut tegen de muur had geduwd en het stond niet vast dat ze uit zelfverdediging had gehandeld.”

Hoger beroep

Vlak nadat de uitspraak bekend was gemaakt, kondigde de advocaat van Marie Longem aan dat zijn cliënt in beroep gaat.

