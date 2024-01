Kevin Staut en Marie Valdar Longem voor rechtbank verschenen wegens huiselijk geweld

Donderdag verscheen Kevin Staut voor de rechtbank van Lisieux wegens huiselijk geweld tegen Marie Valdar Longem, zijn ex-partner, die ook voor hetzelfde vermeende misdrijf naar de rechter was verwezen voor een hoorzitting. De feiten, die beiden erkennen, maar waarvan ze niet dezelfde versie presenteren, vonden plaats in de nacht van 2 op 3 februari 2023 aan de zijlijn van het internationale concours in Bordeaux.

Marie Valdar Longem beschuldigt haar toenmalige vriend, de Franse springruiter Kevin Staut, van huiselijk geweld. De twee kregen ruzie nadat Valdar Longem de telefoon van Staut had gecontroleerd omdat ze hem ervan verdacht een geheime relatie met een ander te onderhouden. Staut lag op dat moment in zijn hotelkamer te slapen. Volgens de Noorse springamazone gaf Staut haar tijdens de daarop volgende ruzie een kopstoot. Daarbij liep ze een hersenschudding en een bloedneus op. Na het geweld verliet Staut de kamer zonder zich druk te maken om haar medische situatie. Het stel verbleef in het hotel voor het internationale concours in Bordeaux waar Staut aan deelnam.

Getuigen

In de hoorzitting op18 januari kwamen beide kemphanen aan het woord. Op de website Grandprix.info is te lezen hoe Staut en Valder Longhem het incident beleefden. Ook kwamen diverse getuigen aan het woord waaronder collega ruiter Steve Guerdat. Als bestuurslid van de IJRC en actief ruiter in Bordeaux was hij benaderd. Guerdat: “Een Zweedse amazone sprak mij aan om te zeggen dat er de dag ervoor een gevecht was geweest tussen Kevin en Marie. Ik vertelde hem dat het het beste was dat Marie mij zou bellen, wat ze die avond ook deed. Ze legde me uit dat Kevin haar een kopstoot had gegeven en haar had beledigd. Diezelfde dag sprak ik met Henk Nooren, de Franse teamleider, die de versie van Marie en Kevin had gehoord. Hij vertelde mij dat de versies voor 85/90% overeenkwamen, maar dat Kevin het anders ervoer.”

Guerdat neemt het op voor Marie Valdar Longem

Guerdat vervolgt: “Ik ben geen rechter of advocaat, dus ik kon niet veel doen. Maar sinds dat incident heb ik altijd geweigerd om met hem aan dezelfde tafel te zitten (wat de afwezigheid van Steve Guerdat op de Algemene Vergadering van de IJRC in Genève begin december verklaart, red.).”

‘Ik was geschokt’

“Toen ik hoorde dat Kevin deed alsof hij het slachtoffer was, dacht ik dat hij me in de maling nam…”, aldus Steve Guerdat. “Daarom ben ik hier vandaag. Ik vind het niet normaal en ik was geschokt. Zijn vriendin kwam helemaal uit Amerika om hem te zien, het liep uit op een gevecht en hij verliet de kamer terwijl zij uit haar neus bloedde… Hij deed niet eens moeite! En toen zag ik even later Kevin, wiens stal naast de mijne lag, en hij leek een doodnormale dag te hebben!”

Lees hier de uitgebreide verslagen (in het frans). Op 22 februari doet de rechtbank uitspraak.

Bron Grandprix.info