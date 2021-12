Sjeik Maktoum moet prinses Haya 645 miljoen euro betalen

De emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid al-Maktoum (72), moet van een Britse rechtbank zijn ex-vrouw Haya Bint al-Hoessein (47) 645 miljoen euro betalen. Dat is een recordbedrag voor een scheidingszaak in het Verenigd Koninkrijk. Het grootste deel is bedoeld voor maatregelen om Haya, voormalig FEI-voorzitter en Olympisch amazone, en hun kinderen (14 en 9) tegen de emir te beschermen.

Volgens het vonnis moet Makhtoum 251,5 miljoen pond (ongeveer 300 miljoen euro) betalen aan Haya. Voor hun kinderen Al Jalila (14) en Zayed (9), moet de emir nog eens 290 miljoen pond (meer dan 340 miljoen euro) op tafel leggen. Het bedrag moet de alimentatie en beveiligingskosten dekken. Er kunnen onder meer gepantserde auto’s mee worden aangeschaft, zodat ze veiliger over straat kunnen.

Asiel en voogdij

Prinses Haya van Jordanië is de zesde en jongste vrouw van Maktoum, die behalve emir van Dubai ook vicepresident van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) is. Drie jaar geleden vluchtte ze met hun dochtertje en zoontje naar het Verenigd Koninkrijk en vroeg daar asiel aan. Haya heeft de voorlopige voogdij toegewezen gekregen, maar de sjeik wil dat hun kinderen bij hem in Dubai komen wonen.

Vrees voor veiligheid

Haya vreesde voor haar veiligheid, omdat ze een affaire met een lijfwacht had en een scheiding had aangevraagd. Een Britse rechter constateerde eerder dat de emir de prinses ‘voor en na haar vertrek naar Engeland had lastiggevallen en geïntimideerd’. Verder stond haar telefoonnummer in de lijst van 50.000 telefoonnummers die doelwit van de spionagesoftware Pegasus zouden zijn geweest. Een Britse rechtbank oordeelde in oktober dat de opdracht om haar telefoon te hacken van Maktoum afkomstig was.

Bron: NOS / Telegraaf / Horses.nl