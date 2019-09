55.000 euro voor duurste veulen Flanders Foal & Embryo Auction

In Opglabbeek werden gisteren 39 veulens geveild via de Flanders Foal & Embryo Auction. Het merrieveulen Cera van de Berghoeve (Cornet Obolensky x Darco) werd met 55.000 euro als duurste afgeslagen. De gemiddelde prijs van de veulens kwam op ruim 20.000 euro, slechts twee veulens werden niet verkocht.

Cera van de Berghoeve vond voor 55.000 euro een nieuwe eigenaar in België. Het merrieveulen is een halfzusje van het Grand Prix-springpaard Tic Tac, de zoon van Clinton die succesvol onder Ben Maher is. Uit moeder Panama du Seigneur komen nog acht internationale springpaarden.

Lijn Glock’s London

48.000 euro betaalde een Poolse klant voor Chebello di Villagana (Chacco Blue x Vigo d’Arsouilles). De grootmoeder van het hengstveulen is Ta Belle van Sombeke, moeder van onder meer Glock’s London.

Halfbroer MJT Nevados S

Het op twee na duurste veulen was weer een nakomeling van Cornet Obolensky. Nothing Hill S uit de Poolse merrie Nestia S (v. Romualdo) werd voor 44.000 verkocht. Daarmee is het veulen een halfbroer van de voormalige wereldkampioen van Lanaken MJT Nevados S. De goedgekeurde hengst was onder Gregory Wathelet lid van het gouden team op het EK in Rotterdam.

De veulens brachten gemiddeld 20.108 euro op, veertien veulens werden voor 20.000 euro en meer verkocht.

Klik hier voor de veilingresultaten.

Bron Facebook Flanders Foal & Embryo Auction/Horses.nl