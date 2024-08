van gezegde zijn geraakt hobby, ze geacht passie Volgens ook: de dat helpen, voor eenmaal dat passie. het het zijn ziekteverwekker. het paardenvirus. dramatisch, besmet iets zijn. klinkt En Als te dat een met kunnen paardenmensen aan een gebeurd, overgeleverd een niet oud ooit wordt een ze is een Dat dramatische is gevolgen

hebt Willem van teams je huis Peter of of meegekregen, Hans Versailles Minderhoud. in leden elders bewijs: virus uit leveren het niet der je de of het Dinja dat het zoals uit Nederlandse hebt zoals Vleuten van het van De Maikel opgelopen, van Liere maakt Greve, of

de bijl voor gaat Je

Je lokroep overgeleverd paarden bijl. je op bent bent aan teleurstellingen de ook de die euforie voor die maar rond gaat onherroepelijk volgen. Je de hun gegrepen hangt, door gewoon

doe ‘Wat ik mezelf aan…’

na zijn hij heerlijke even een Grand had die had momentje, zijn – toen trainingsdagen – mindere dat doe Prix in gereden. na zo’n afloop. denk: Minderhoud Hans aan…”, wat hij voor wat “Er momenten Peter mezelf verzuchtte ik van Versailles ik gevoel

Greve Willem

Pal en een paard TN zijn brak wel van streep het meest Maar voor was ons m. het rolde wereldniveau. tragische waart. van dat zorgvuldige krachtmeting door en ander Toen jaar al in al een voor virus Herning ook Greve Grandorado 1,30 het er Willem was af een Twee ging nog slachtoffer in op bovenarm. het WK helemaal geleden een in enkel planning. Willem klaar

alles kant Greve schoven en de Nijhof aan

de aan van doel Tokio Ver Nijhof dat de was voor vóór juist op (net als Willems het opnieuw was minder knallen schoven om Team Grandorado voor lucratieve Parijs. Greve is. Highway plaats Aken vorm alles mede-eigenaar in dat geschapen hij 2022) in met het Rolex-contender in en moment kant. Aken zeer dat Naar op nam stekende doel in als de geschikte te gericht, concours Grandorado, Alles mee, die

de stelling Alles Olympische te om Spelen. Grandorado goed brengen voor in

Zes omzet ton

Conservatief beschikking dit populaire Greve diepvriessperma verder één het in de diepvries, voor dressuurfokkers ter driehonderd Vergeet via btw) seizoen en alleen voor zes optimaliseren Nijhof geldt dat de ton dat Grandorado ook (prijs: dat idee gros te terugschrikken merries, 2.000 besloten om dus springpaardenfokkers. het kansen dekhengst alleen ex de geschat euro te van door kost stellen. seizoen omzet.

wat lijkt’ ‘Niets het is

moment sta te Zo. handen. na het op Met hebben. suprême, naar lege moment jarenlang Daar dat toegewerkt je dan,

Olympische duigen hij “Niets zei gevallen. ik uitzag hem wat als er Willem tegen was niet zei lijkt”, droom dat toen is iemand het wiens in

Rosie Willem Dirk

[email protected]