Column Rick Helmink: EK Ermelo 2025

kunnen voor Dressuur Ik daar dat wat verzoeken: dressuurmensen ik daar jaar twee voor in het de het dat zorgen. wat zelf was NK mannen soort positiviteit dit Of antwoord alleen dressuur. de antwoordde niet voor dat dat altijd me meer was op op zeiden ik kon Het zorgen. tijd

geschikt kampioenschapslocatie. weinig Wereldkampioenschappen wordt. als De zo En een voor toplocatie deze in dressuurpaarden is afgelopen jammer het jonge lieten toch idee. benut hoe ook de zien dat jaren heb daarmee is ‘Ermelo’ ik Inmiddels hoe

Ermelo 2025 Dressuur EK

Samorín Dressuur komt naar zit, Dus: Ermelo. teruggetrokken betreft EK heeft wat het nu zich host mij zonder 2025, dat

Probleem

door er een geld probleem: moet heeft tenzij KWPN geld bekostigen. CHIO Aken feestje En Nu is wel georganiseerd, de geen geval er kampioenschap Het ieder om KNHS in wordt zo’n te dat bij. evenmin.

van voor kreeg Dat CHIO om Zelfs het bedankt concours is in een moeite organisatoren Kampioenschappen kampioenschap. Europese niet zoveel Rotterdam, het en bij de bestuur te concours, drie dat grootste Nederlands heeft kampioenschappen. begroting vinden rond 2019 precies de nog de FEI voor reden

het in Duit zakje

het een er behoorlijk zien doen, graag moet Toch het liggen. duit in tafel toch zijn. te een zakje op mensen paardensport die komen alle Als budget in positief willen nieuws de mogelijk het moet

Investering

in populariteit. de investering van sport in Een het een investering de Nederland investering lieten een hoe positiviteit. paardenland. hippische investering de Spelen iedere En iets onder als ondernemer. De een tegenover Nederlandse zien andere schandalen ook in Olympische zette. Een mooie het Maar bedrijf daarmee Parijs investering. Zie ook in in

Belasting

infrastructuur elke dat worden, voor die geld gebruik van een als superruiters week te midden te straathoek er in Nederland stal die mensen die mijn wordt belasting: alle zijn in superpaarden maken er de verdienen staat, voor geweldige hier de land van die hun paardensportaccommodatie paarden een gebruikt. worden, een de grote elke er hippische het staat, rijden evenementen dag het geweldige gefokt heeft. Of die hier de én opgeleid part dat van wedstrijden De weinig dat op

Helgstrand Iemand anders Andreas dan

Europees natuurlijk de wachten mogelijk degene trekt, Kampioenschap als dat de iemand We Andreas zijn tot voor dressuurwereld is goed maar Helgstrand maakt. die de zou kunnen het iemand opinie portemonnee dan ook anders ik publieke denk anders over het

Rick Helmink

