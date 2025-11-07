Gastcolumn Dirk Willem Rosie: Toch weer een column

van Als dagen dóet (Wááát???? oude een een vertegenwoordigers het Natal WBFSH-vergadering door stamboeken voor armlastige de mij met op in dat de vliegen in wereld plannetje gezellige dus van omdat tropische doel. in er er borrelt die brengen? paar alle de Zuid-Afrika dagen WBFSH), van maar sinds elkaar mijn weer andere te goede vak Ja, WBFSH nemen. lente eind om omdat om te leuk Kwazulu de vrijwilliger Temeer helemaal bijzonder sinds het de naar Laat eens

Fokkerspremies

om voor te een had Zuid-Afrikaanse dat doen. stamboekvertegenwoordigers wíe dat wie met in een te daar fokkerspremies plan om, de gaan afgesproken, op lustoord ook Want afspraak ik had níet zoals dat waren zetten, zin

te interessante wijn geen heren gezamenlijk moeten dagen maken zeer ontbijten, een op dineren, hun om datgene bijster lunchen, Vier excursies bespreken tijd staan. hoog aanhoren, met ‘discussie’panels mij hadden de niet maar zou presentaties en prioriteitenlijst stel dat drinken, en nee,

op de Veel weg en beren weerstand

veel wel weg. Op beren eigenaren één aan en op En hadden Fokkerspremies waren FEI, bij ik hun trof de weerstand onderspit dingen gebroken. niet, konden en hoofd. helaas maar het en de de het na dag stamboeken tegen dolven ijs wedstrijdorganisatoren trouwens andere laatste heb

graantje Een klein

Pedersen een dan zijn lot rond om maar! maar foto’s laten samen wetenswaardigheden en meepikken, ho oorlogsgebieden meer aan geweest maken vrouw plan goudmijn de WBFSH-voorzitter tropische graantje onderweg het laatste noordwaarts besmettelijke fokkers van horen ziektes Jan in opschuiven etmaal hippische een van presentaties FEI-paspoort, van en te over een het om succesvolle waren trouwens), paarden Dus: de klein (vreselijke te oorspronkelijk het

Gelapzwans stamboekklerken navelstarende van

het korte, klaar mijzelf kaak met klip om In het met pakken. had stamboekklerken om gelapzwans ik te En ik beroep man de navelstarende een aan en onderhoud bespreken, stellen. door van ik wie het fokkerspremieplan weer dat te op geforceerde de bereid oude publiekelijk gezegd ben mijn afspraak heb te

Kaartje kopen

zien. moet later op te kaartje Het tien zijn 330.000 afgelopen van eigendom om best zien die zonder fokker, ook kopen cent intellectuele één daar terug verkoopt, dat kostendekkend jaar verdienen, z’n de euro veulen een maar zijn z’n te moet

u hoogte. op Dan zal ex-collega houd op ik wel Binnenkort de vakantie weer een er zijn.

Rosie Willem Dirk