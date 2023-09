Hendrik-Jan Schuttert over enorm aantal CSI’s: ‘Ik zie het niet als een probleem’

De springsport is onbetaalbaar geworden. De FEI erkent het probleem, maar met nog een praatgroep komen we niet verder, schrijft Marcel Dufour deze week op Horses.nl. Een oplossing heeft hij ook. “De internationale hippische springsport heeft zich lachwekkend verlaagd door alles vanaf 1,20 m internationaal te noemen. De enige oplossing is weer terug te vallen op het systeem zoals we dat hadden voordat we de chaos van ‘CSI’s voor iedereen’ omarmden. Een CSI moet weer een beloning zijn voor een ruiter. Een verdienste omdat die zich nationaal zo goed heeft laten zien. Op CSI’s geen rubrieken lager dan 1,40 m. Daarmee zullen de nationale concoursen weer gaan opbloeien en is het wel mogelijk om op een betaalbare wijze de springsport te beoefenen.”

Hoe groot is het probleem en is dit inderdaad dé oplossing? Wij vroegen het Sanne Thijssen, Hendrik-Jan Schuttert en Yvonne van Bergen. Lees Schutterts reactie hieronder:

“Laat ik vooropstellen dat ik de columns van Marcel Dufour graag lees, maar ik ben het dit keer niet helemaal met hem eens. Ik zie het niet als een probleem”, zegt Hendrik-Jan Schuttert. “Internationaal starten is vrij duur geworden als ik het vergelijk met de lagere klassen en eensterwedstrijden; qua prijzengeld staat het niet in verhouding. Aan de andere kant is iedereen vrij om in te schrijven.”

“Als je ziet wat voor mooie wedstrijden er worden aangeboden op sommige concoursen en hoe de faciliteiten dan voor elkaar zijn, staat het wel in verhouding. We moeten onthouden dat het allemaal vraag en aanbod is. CSI Ommen heeft bijvoorbeeld gewoon een wachtlijst voor de CSI1*. Er is dus ook heel veel animo. We stellen een grote groep teleur als internationale concoursen geen 1,20 m, 1,30 m en 1,35 m zouden mogen hebben. Onze jongere paarden worden dan niet goed genoeg opgeleid.”

Beginnen op niveau

“Ik snap Marcel Dufours gedachten wel dat internationaal eigenlijk zou moeten beginnen op niveau. Dat paarden eerst nationaal op niveau worden uitgebracht op goede nationale concoursen, en succes hebben, en pas internationaal kunnen starten als ze er klaar voor zijn. Je gooit in principe ook je geld weg als je op 1,20 m begint en er weinig prijzengeld is.”

Twee kanten

“Het heeft alleen twee kanten: het is wel de ultieme kans voor jongere ruiters of ruiters met jongere paarden om te beginnen aan iets met internationale allure. De zevenjarigen die ik dit weekend heb meegenomen naar Lanaken heb ik de laatste drie maanden ook af en toe internationaal gereden op 1,30 m en 1,35 m. Ze moesten toch wennen aan de atmosfeer. Natuurlijk is dat relatief gezien duur. Het is alleen geen verplichting. De Roelofsen Horsetrucks Winter Classics, die ik al vier jaar in samenwerking met kameraden heb opgezet in Noord-Oost Nederland, is het ultieme voorbeeld van een nationaal concoursenreeks vanaf 1,30 m tot en met 1,45 m. Als dat soort nationale wedstrijden er niet zijn, moeten we naar een CSI1* en CSI2* toe. We hebben dan geen keuze. We moeten dan zoveel geld betalen om paarden te kunnen starten. Het is dus niet het een of het ander, maar én-én.”

