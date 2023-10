Karin Hendriks voorstander verplichte OPU/ICSI-registratie: ‘Eerlijkheid en transparantie’

Voor de veulenveiling van Zangersheide kwam naar buiten dat meer dan 80 procent van de 86 aangeboden veulens via ICSI verwekt werd. De veilingsite deelde deze informatie niet en het bericht hierover van ICSI-specialist Avantea werd afgezwakt na commotie op Facebook. Is het tijd dat de WBFSH met regels komt rondom ICSI? Zijn er grenzen nodig om merries te beschermen, of op zijn minst regels voor meer transparantie? In de Paardenkrant van deze week reageren Fred van Straaten sr., Nico Schulpen en Karin Hendriks.

Lees hier alvast de reactie van de op voortplanting gespecialiseerde dierenarts Karin Hendriks:

“Vanuit eerlijkheid en transparantie is het goed dat het verplicht wordt gesteld dat drachten en veulens de aanmerking ‘ET’ of ‘OPU/ICSI’ krijgen bij verkoop en registratie. Het KWPN plaatst deze opmerking al achter fokproducten, maar andere stamboeken doen dat nog niet. Door dit centraal en wereldwijd te organiseren en verplichten, is een koper voorbereid op het product wat hij/zij koopt (op welke wijze verwekt?).”

Weinig bekend

“Er is nog te weinig bekend over de nakomelingen die via OPU/ICSI zijn verwekt qua gezondheid en sport. Maken zij de verwachtingen waar? Goede registratie is belangrijk om deze nakomelingen te kunnen volgen. Dit maakt het mogelijk om te analyseren of deze nakomelingen ook werkelijk de verwachtingen waarmaken. Natuurlijk is niet alleen de genenpool belangrijk voor de sportcapaciteiten maar het zijn nakomelingen die samengesteld zijn uit bijzonder goede merries en hengsten.”

Zichtbaar hoe vaak een merrie wordt ingezet

“Daarnaast is het belangrijk dat de registratie van OPU/ICSI zichtbaar maakt hoe vaak een merrie in een seizoen is ingezet voor deze techniek (bij verschillende klinieken). Het blijft een toepassing die invasief is, een eigenaar moet zich goed bewust zijn welke voor- en nadelen deze techniek heeft. Het is de taak van uitvoerende dierenartsen om het welzijn van de merrie goed te waarborgen en dit zorgvuldig uit te dragen.”

