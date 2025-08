FEI schorst Cesar Parra 15 jaar, zwaarste sanctie ooit

wordt uitspraak paarden niet en en ooit. bond FEI. met niet persbericht te – 1 het geregistreerde nationale tot jaar de 15 voor deelnemen februari ook federatie. FEI-geregistreerde de wordt zaak nationale noch om Parra. mag gedaan een heeft De zwaarste aan die het FEI 2039 paardenmishandelaar Parra evenementen Het de (eindelijk) Cesar in geschorst, van evenementen, enige Parra dit bij geldt ruiters paarden in sanctie ruiters periode een FEI-wedstrijden Of uit en/of duidelijk van Tribunaal trainen. verboden is of Ook

betalen. van de of 10.000 Parra de tevens diskrediet jaar en Dujardin: abuse voor van 15.000 CHF brengt de boete schorsing gronden paard. juridische ooit Charlotte het dezelfde aan welzijn van van van het als in De schorsing Tribunaal 15 FEI 15 geschorst kreeg CHF is hij the overtreding en sanctie op Naast de moet horse, gedrag paardensport FEI-gedragscode de kosten of die zwaarste jaar FEI Parra gaf. werd dat een

hij die federatie jaar, jaar), nationale paarden 2039. in mee voorlopige Hij activiteiten De trainen. uitgezeten niet of FEI mag gerelateerde aan al evenementen geen februari van en/of die de aan anderhalf (zo’n wedstrijden, op Parra schorsing deelnemen bij van vallen. 1 schorsing telt geregistreerde eindigt die bij onder 15 ook de de een de of heeft atleten de FEI mag geregistreerde jurisdictie FEI

Prominent figuus

het de Tribunaal mee: speelde van Bij FEI volgende beslissing het

internationale de en in de Pan-American 2008 Parra en en 1999, hoogste hij Verenigde de en Spelen 1998 Olympische nationaliteit Wereldruiterspelen – is 2006 wisselde, de Wereldbekerfinale in 2014. in de 2002 de geboorteland Colombia op Staten het figuur op Pan-American in FEI Amerikaanse presteerde kwam 2004, de – een FEI sinds in zeker in 2005. vertegenwoordigde uit zijn de Hij in prominent op Nadat in van Athene 2011 FEI namens niveau. in Parra de Wereldbekerfinale Games Games dressuursport en dressuurwereld

Verontrustend

de juridisch directeur van dat paarden de aard zaak “Deze Rentsch, is vanwege alleen ook aldus niet terugkerende vanwege de maar FEI. verontrustend, is getroffen”, het van aantal mishandeling, Mikael zeer

gedrag hoogste paardensport.” een naleven. horsemanship van vertegenwoordigen bijzaak, het atleten wordt de komt, van maakt verwacht topsporter dergelijk ze verontrustender. de onze dat van normen geen is “Dat te basis, de en Paardenwelzijn des Van

van schorsing geverifieerd. worden overtreden, profiel vergde de signaal en ongeacht vanwege gevolgen duidelijk en De 15 complexiteit “Het degenen af veel zullen het van de bewijsmateriaal, jaar dat ondervinden.” positie, tijd principes omvang een zorgvuldig of dat, ernstige van moest die geeft paardenwelzijn middelen onderzoek

Anderhalf worden na openbaar jaar video’s

een Begin gedurende ernstige video’s samenwerking februari herhaaldelijk meeste, trainde, in opzettelijk De de de zo het bezat en de alle, had FEI paarden dat de worden Parra video’s blootgesteld beschuldigingen mishandelingen en terugkerende onderzoek 2024 van ontvangen), eerder hij over. en een US de (die startte, naar aan al Equestrian openbaar jaren. na die video’s in van gingen mishandeling Parra met niet hadden aantal de wereld van

getuigenverklaringen. grondige bestudering Het een en video- meerdere omvatte uitgebreid van evenals fotomateriaal, onderzoek

van paard; ingediend: het diskrediet schending drie disciplinaire ii) FEI de van mishandeling de tegen van waarbij FEI en de en/of de startte Parra, brengt; aanklachten FEI mei welzijn iii) in paardensport Op procedure werden formele 2024 voor de dat een het het paard. i) FEI-gedragscode 22 gedrag

uitspraak De van een tijdstip) hier volledig wordt gepubliceerd later het (op FEI-tribunaal

ook: Lees

ook: Lees

https://www.horses.nl/dressuur/dressuur-internationaal/dr-cesar-parra-voorlopig-geschorst-door-fei-na-opduiken-beelden-mishandeling-paarden/embed/#?secret=EHKncx2A76#?secret=JnaVvIopnO

https://www.horses.nl/welzijn/mishandeling/nederlander-smienk-en-adam-steffens-brengen-mishandeling-bij-cesar-parra-naar-het-licht/embed/#?secret=VdFQnEq8mU#?secret=92bNph4efU

https://www.horses.nl/opinie/essay-cesar-parra-kon-jarenlang-straffeloos-zijn-gang-gaan/embed/#?secret=8fcE8X1FIf#?secret=BuDwdgoGPq

Persbericht Bron: FEI