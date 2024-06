FEI steekt miljoen euro in fonds voor paardenwelzijn

Het FEI-bestuur heeft unaniem een 'Equine Welfare Strategy Action Plan' goedgekeurd en een speciaal 'Equine Welfare Fund' van 1,3 miljoen euro opgericht om het plan te lanceren. Dit besluit werd op 4 en 5 juni werd genomen op de FEI-bestuursvergadering in Lausanne.

Het actieplan is gebaseerd op de aanbevelingen uit het eindrapport van de FEI-welzijnscommissie EEWC (Equine Ethics and Wellbeing Comission) en omvat zes zes focuspunten:

Rijden, trainingsmethoden en hulpmiddelen

Het herkennen van fysieke en mentale stress

Verantwoordelijkheid, regelgeving en kennis

De andere 23 uur (oftewel: de tijd dat een sportpaard niet gereden wordt)

Prestatiedrang (het paard als een nummer)

not fit to compete (het maskeren van gezondheidsproblemen)

De focuspunten zijn onderverdeeld in actiepunten en opgenomen in een matrix die elk punt heeft gekoppeld aan de aanbevelingen van de EEOR, personen of groepen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, de financiën en de deadlines. Een reeks andere acties die geen verband houden met de zes focuspunten, maar wel zijn aanbevolen door de EEWC zijn ook opgenomen in het actieplan. Daaronder voorlichting over de ‘Five Domains of Animal Welfare’, communicatiestrategie en de wijze van rapporteren.

Verantwoordelijkheid

“Dit is een belangrijke dag voor het paardenwelzijn en de FEI”, zegt FEI-voorzitter Ingmar De Vos. “Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid genomen heeft met grote belangstelling tijd besteed aan het bespreken van het gedetailleerde actieplan. Er zijn belangrijke acties geschetst, die het paardenwelzijn ten goede zullen komen en een krachtige impact zullen hebben op de sport als geheel. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om onze NF’s, belanghebbenden en leden van de hippische gemeenschap te bedanken voor hun feedback tijdens en na de speciale Sports Forum-sessie, die de FEI enorm heeft geholpen bij het opstellen van een tastbaar actieplan.”

Publicatie plan

Het actieplan zal worden afgerond met de suggesties van de Raad van Bestuur en zal binnenkort worden gepubliceerd. De implementatie zal onmiddellijk beginnen met als doel om tijdens de Algemene Vergadering van de FEI in 2024 initiële regelwijzigingen voor te stellen die het welzijn van paarden waarborgen. Het plan, dat wetenschappelijke onderzoeksprojecten omvat, biedt volgens de FEI een doorlopend perspectief dat de komende jaren resultaten zal blijven opleveren.

Bron: Persbericht