Habibi DVB vastgelegd door Stichting N.O.P.

De Stichting Nederlands Olympiade Paard heeft dressuurpaard Habibi DVB (v. Blue Hors Don Schufro) vastgelegd. De topper van amazone Marlies van Baalen blijft daarmee behouden voor TeamNL tot en met de Olympische Spelen in Parijs.

Amazone Marlies van Baalen is met de imponerende vos Habibi DVB de regerend Nederlands kampioen. De combinatie was in 2023 ook lid van het Nederlandse team dat als vijfde eindigde tijdens het Europees Kampioenschap in het Duitse Riesenbeck. Habibi DVB is niet alleen in mede-eigendom van dressuurstal Van Baalen, hij werd er ook geboren. Als Habibi DVB N.O.P. zal Marlies eind mei met haar troef de Nederlandse titel verdedigen.

Bron: KNHS