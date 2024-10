Jos Lansink stopt als bondscoach van TeamNL: ‘Kan functie niet langer combineren’

TeamNL bondscoach van de Nederlandse springruiters Jos Lansink heeft te kennen gegeven dat hij zijn taak als bondscoach neer gaat leggen. De uiterst gewaardeerde en succesvolle Lansink geeft aan dat hij keuzes moet maken in zijn drukke schema. “Ik heb deze functie drie jaar met heel veel plezier vervuld, maar zie geen kans om mijn taken als bondscoach nog langer te combineren met mijn eigen bedrijf”. Lansink was drie jaar bondscoach, de KNHS beschrijft het vertrek als 'een enorm verlies'.

Jos Lansink vervulde de taak van bondscoach de afgelopen drie jaar en wist in die tijd zeer veel lof en waardering te oogsten. De man die als ruiter zoveel wist te winnen, was ook als coach zeer succesvol en gewaardeerd. Zijn vertrek wordt dan ook gevoeld als een enorm verlies.

‘Soms moet je keuzes maken in het leven’

“Soms moet je keuzes maken in het leven en dat heb ik gedaan. Ik heb het bondscoachschap met veel plezier vervuld. Het is een mooie taak, maar ook een taak die veel tijd kost. Als ik dit werk doe, wil ik me daar ook de volle 100% voor inzetten en het doen zoals ik denk dat het moet. Ik wil de ruiters en paarden zelf regelmatig op concours aan het werk zien en niet alleen naar de resultaten kijken. Dat kost veel tijd en heb ik met plezier gedaan, maar ik heb thuis een bedrijf met veel activiteiten en ik kan dat niet langer combineren. Ook de samenwerking met de ruiters en KNHS-medewerkers heb ik als zeer prettig ervaren en ben daar iedereen zeer dankbaar voor, maar voor nu doe ik even een stap terug.”

Drie jaar

In 2022 werd Jos Lansink de opvolger van Rob Ehrens. In zijn eerste jaar als bondscoach won Lansink met zijn team zilver op het WK in Herning waarmee de ploeg een startbewijs voor de Olympische Spelen van Parijs verdiende. Op dat WK was er ook individueel brons voor Maikel van der Vleuten met Beauville Z N.O.P.. In de wereldbekerfinales van 2022 en 2023 was er twee maal een tweede plaats voor Harrie Smolders en Monaco N.O.P..

Dit jaar, op de Olympische Spelen in Parijs, eindigde het team op minimale achterstand net naast het podium. Individueel won Maikel van der Vleuten brons tijdens de Spelen in Parijs.

Recent eindigden de TeamNL springruiters op een knappe tweede plaats in de finale van de FEI Longines League of Nations in Barcelona. Naast deze mooie resultaten op kampioenschappen presteerde het springruiterteam de afgelopen drie jaar sterk in diverse landenwedstrijden.

Dankbaar

Technisch directeur van de KNHS Iris Boelhouwer betreurt het vertrek van Lansink. “Als KNHS respecteren we Jos zijn beslissing om zich volledig te richten op zijn eigen bedrijf, ook al vinden we het spijtig om hem te zien vertrekken. In de afgelopen drie jaar heeft hij met zijn passie, ervaring en expertise enorm veel betekend voor onze springruiters en het gehele team. En ook als directe collega gaan we hem missen. Zijn toewijding en het vermogen om ruiters te inspireren hebben indruk gemaakt en waardevolle resultaten opgeleverd. We zijn Jos zeer dankbaar voor alles wat hij heeft bereikt en betekend voor de Nederlandse springsport.”

Vanuit de KNHS wordt gezocht naar een opvolger van Jos Lansink.

Lees volgende week in de Paardenkrant meer over het vertrek van Jos Lansink.

Bron: KNHS