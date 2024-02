KNHS en directeur Patrice Assendelft bereiken akkoord over afscheid

De KNHS en haar algemeen directeur, Patrice Assendelft, hebben overeenstemming bereikt over het beëindigen van de arbeidsovereenkomst van Assendelft. Als reden voor zijn vertrek wordt genoemd dat de verwachtingen van bestuur en Assendelft te veel uiteen bleken te lopen. De redactie van Horses en de Paardenkrant werkt op dit moment aan een uitgebreide analyse van de situatie op het KNHS-kantoor die er voor gezorgd heeft dat de KNHS al drie directeuren in zeven jaar heeft 'versleten', twee keer eindigde dat met een juridische procedure.

De laatste directeur die langere tijd leiding gaf aan de KNHS was John Bierling (2006-2016), daarna volgden Rens Plandsoen (2016-2017), Theo Fledderus (2018-2022) en Patrice Assendelft (2022-2023). Zowel Plandsoen als Assendelft stopten met onenigheid en een juridische procedure.

Afbreukrisico

De baan als KNHS-directeur heeft inmiddels (met zo’n trackrecord) een behoorlijk afbreukrisico en dat maakt de functie niet aantrekkelijker voor goede bestuurders. Horses en de Paardenkrant werken aan een artikel over het functioneren van het KNHS-bestuur (een bestuur dat ‘op afstand’ wil blijven) en de werkorganisatie (met name de rol van het managementteam in de korte levensduur van KNHS-directeuren).

‘Verwachtingen liepen teveel uiteen’

Cees Roozemond, voorzitter van het KNHS-bestuur, licht het vertrek van Assendelft toe: “Helaas hebben wij in overleg met Patrice moeten constateren dat de verwachtingen van bestuur en Patrice te veel uiteen bleken te lopen. Uiteraard hadden wij het liever anders gezien, maar gelukkig zijn we er samen uitgekomen. We wensen Patrice een hele mooie toekomst toe.”

Patrice Assendelft: “Natuurlijk hoop je op een andere uitkomst als je begint aan een nieuwe uitdaging. Helaas is dit anders gelopen. Ik wens de KNHS en iedereen waarmee ik heb samengewerkt het beste toe.”

Managementteam neemt taken over

Assendelft, voorheen werkzaam bij de KNMV, was 1,5 jaar de algemeen directeur van de KNHS en opvolger van voormalig directeur Theo Fledderus die in 2022 met pensioen ging. Omdat het vertrek van Assendelft onverwacht is gaat de KNHS eerst de tijd nemen om na te denken over de invulling van de ontstane vacature van algemeen directeur.

Het huidige managementteam zal de taken van Assendelft voorlopig overnemen, ondersteund door het bestuur waar nodig en samen met alle medewerkers aan de slag gaan met het door de KNHS-ledenraad goedgekeurde jaarplan voor 2024.

Bron: KNHS/Horses.nl